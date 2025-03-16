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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
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عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
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آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250316/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-31-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1098692197.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 31 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 31 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير وسائط الدفاع الجوي، لـ31 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مناطق من البلاد. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T04:46+0000
2025-03-16T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار، من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".وكشف البيان عن مناطق تدمير المسيرات: "منها 16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمس طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، طائرة دون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كورسك.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
https://sarabic.ae/20250315/مصدر-القوات-الأوكرانية-لا-تمتلك-طريقة-منظمة-للهروب-من-مقاطعة-كورسك-باستخدام-المعدات-1098677192.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 31 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل

04:46 GMT 16.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير وسائط الدفاع الجوي، لـ31 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مناطق من البلاد.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار، من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وكشف البيان عن مناطق تدمير المسيرات: "منها 16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمس طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، طائرة دون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كورسك.

وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.

عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
مصدر: القوات الأوكرانية لا تمتلك طريقة منظمة للهروب من مقاطعة كورسك باستخدام المعدات
أمس, 07:26 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
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