https://sarabic.ae/20250316/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-31-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1098692197.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 31 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 31 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير وسائط الدفاع الجوي، لـ31 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مناطق من البلاد. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T04:46+0000
2025-03-16T04:46+0000
2025-03-16T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار، من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".وكشف البيان عن مناطق تدمير المسيرات: "منها 16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمس طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، طائرة دون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كورسك.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
https://sarabic.ae/20250315/مصدر-القوات-الأوكرانية-لا-تمتلك-طريقة-منظمة-للهروب-من-مقاطعة-كورسك-باستخدام-المعدات-1098677192.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 31 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تدمير وسائط الدفاع الجوي، لـ31 طائرة أوكرانية مسيرة، في عدة مناطق من البلاد.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار، من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
وكشف البيان عن مناطق تدمير المسيرات: "منها 16 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمس طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة روستوف، طائرة دون طيار واحدة - فوق أراضي مقاطعة كورسك.
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية
، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.