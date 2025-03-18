https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1098742544.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T09:44+0000

2025-03-18T09:44+0000

2025-03-18T10:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وفي اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية الهزيمة بتشكيلات لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة فولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 جنديًا، وأربع مركبات، ومدفعا ميدانيا، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوميا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق مالايا شابكوفكا، وموناتشينوفكا، ورادكوفكا، وشيكوفكا، وبروليتارسكوي في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية ميكانيكية، وألوية مشاة، وألوية جوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك، وشيربينوفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر بيان الوزارة أنه وخلال العمليات النشطة، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تشكيلات ألوية مشاة، وألوية محمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، وكومار، وأوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 145 عسكريًا، ومدرعتين قتاليتين، وسيارتين، وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدات مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكية الصنع، و"كراب" بولندية الصنع.وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت مرافق صناعة النفط التي تقدم الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع التخزين واستخدام الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 146 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا