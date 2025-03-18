https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1098742544.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T09:44+0000
2025-03-18T09:44+0000
2025-03-18T10:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080680214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aa8373f025c0e4453bf31939fc9ff52d.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وفي اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية الهزيمة بتشكيلات لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة فولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 جنديًا، وأربع مركبات، ومدفعا ميدانيا، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوميا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق مالايا شابكوفكا، وموناتشينوفكا، ورادكوفكا، وشيكوفكا، وبروليتارسكوي في مقاطعة خاركوف.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات ألوية ميكانيكية، وألوية مشاة، وألوية جوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك، وشيربينوفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر بيان الوزارة أنه وخلال العمليات النشطة، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تشكيلات ألوية مشاة، وألوية محمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، وكومار، وأوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 145 عسكريًا، ومدرعتين قتاليتين، وسيارتين، وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدات مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكية الصنع، و"كراب" بولندية الصنع.وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت مرافق صناعة النفط التي تقدم الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع التخزين واستخدام الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 146 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250318/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-46-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098731805.html
https://sarabic.ae/20250313/القوات-الروسية-تحرر-بلدات-سودجا-وميلوفوي-وبودول-في-مقاطعة-كورسك-1098620313.html
https://sarabic.ae/20250312/الجيش-الروسي-يهز-الدفاعات-الأوكرانية-بعملية-عسكرية-مبتكرة-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1098593477.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080680214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f088116c8a06737f9c7d081faaf34905.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:44 GMT 18.03.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 18.03.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه وفي اتجاه خاركوف، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية الهزيمة بتشكيلات لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة فولشانسك في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 35 جنديًا، وأربع مركبات، ومدفعا ميدانيا، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوميا تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق مالايا شابكوفكا، وموناتشينوفكا، ورادكوفكا، وشيكوفكا، وبروليتارسكوي في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 205 عسكريين، وثلاث مدرعات قتالية، من بينها ناقلة جنود مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس شاحنات، وأربع قطع مدفعية، منها اثنتان من صنع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومستودع ذخيرة، وثلاث محطات حرب إلكترونية.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية،
واستهدفت تشكيلات ألوية ميكانيكية، وألوية مشاة، وألوية جوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيفيرسك، وشيربينوفكا، وإيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات.
وذكر بيان الوزارة أنه وخلال العمليات النشطة، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تشكيلات ألوية مشاة، وألوية محمولة جواً للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي في مناطق بوغاتير، وكومار، وأوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية
أكثر من 145 عسكريًا، ومدرعتين قتاليتين، وسيارتين، وخمس قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدات مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم من طراز "بالادين" أمريكية الصنع، و"كراب" بولندية الصنع.
وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت مرافق صناعة النفط التي تقدم الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للمطارات العسكرية،
ومواقع التخزين واستخدام الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 146 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 117 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.