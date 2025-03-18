https://sarabic.ae/20250318/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-46-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098731805.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T05:34+0000
2025-03-18T05:34+0000
2025-03-18T05:34+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 46 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت أنه تم "تدمير 41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-ليلاً-72-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مقاطعات-1098706786.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 46 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت أنه تم "تدمير 41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.