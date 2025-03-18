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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250318/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-46-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098731805.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T05:34+0000
2025-03-18T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 46 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت أنه تم "تدمير 41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-ليلاً-72-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مقاطعات-1098706786.html
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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية خلال الليل

05:34 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة واعترضت 46 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت أنه تم "تدمير 41 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتم تدمير طائرتين دون طيار فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وتم تدمير طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
منظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط ليلا 72 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات
أمس, 06:35 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
القوات الروسية تحيد 240 عسكريا أوكرانيا وتدمر عددا من الآليات العسكرية في مقاطعة كورسك
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