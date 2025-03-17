https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-ليلاً-72-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مقاطعات-1098706786.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط ليلاً 72 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات

الدفاع الجوي الروسي يسقط ليلاً 72 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ72 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية. 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T06:35+0000

2025-03-17T06:35+0000

2025-03-17T06:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 18.20 بتوقيت موسكو يوم 16 مارس/ آذار، إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو يوم 17 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 72 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان: أن بينها "36 طائرة دون طيار، فوق مقاطعة كورسك، 13 طائرة دون طيار فوق مقاطعة أستراخان، سبع طائرات بدون طيار، فوق إقليم مقاطعة أوريول، وأربع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، إضافة لثلاث طائرات دون طيار، فوق كل أراضي مقاطعات بريانسك وروستوف وجمهورية كالميكيا، وطائرتان دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني

https://sarabic.ae/20250316/مصدر-نحو-30-ضابطا-من-حلف-الناتو-محاصرون-في-مقاطعة-كورسك-1098698091.html

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رصد عسكري, روسيا