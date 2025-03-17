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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-ليلاً-72-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مقاطعات-1098706786.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط ليلاً 72 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يسقط ليلاً 72 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ72 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T06:35+0000
2025-03-17T06:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 18.20 بتوقيت موسكو يوم 16 مارس/ آذار، إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو يوم 17 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 72 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضاف البيان: أن بينها "36 طائرة دون طيار، فوق مقاطعة كورسك، 13 طائرة دون طيار فوق مقاطعة أستراخان، سبع طائرات بدون طيار، فوق إقليم مقاطعة أوريول، وأربع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، إضافة لثلاث طائرات دون طيار، فوق كل أراضي مقاطعات بريانسك وروستوف وجمهورية كالميكيا، وطائرتان دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
https://sarabic.ae/20250316/مصدر-نحو-30-ضابطا-من-حلف-الناتو-محاصرون-في-مقاطعة-كورسك-1098698091.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط ليلاً 72 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات

06:35 GMT 17.03.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية " شيلكا
منظومة الدفاع الجوي السوفييتية الأسطورية شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ72 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "من الساعة 18.20 بتوقيت موسكو يوم 16 مارس/ آذار، إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو يوم 17 مارس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 72 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضاف البيان: أن بينها "36 طائرة دون طيار، فوق مقاطعة كورسك، 13 طائرة دون طيار فوق مقاطعة أستراخان، سبع طائرات بدون طيار، فوق إقليم مقاطعة أوريول، وأربع طائرات دون طيار، فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، إضافة لثلاث طائرات دون طيار، فوق كل أراضي مقاطعات بريانسك وروستوف وجمهورية كالميكيا، وطائرتان دون طيار فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة بدون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا".
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: نحو 30 ضابطا من حلف "الناتو" محاصرون في مقاطعة كورسك
أمس, 12:43 GMT
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
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