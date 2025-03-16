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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250316/مصدر-نحو-30-ضابطا-من-حلف-الناتو-محاصرون-في-مقاطعة-كورسك-1098698091.html
مصدر: نحو 30 ضابطا من حلف "الناتو" محاصرون في مقاطعة كورسك
مصدر: نحو 30 ضابطا من حلف "الناتو" محاصرون في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا، في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أنه نحو 30 ضابطا من دول الناتو محاصرون في مقاطعة كورسك. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T12:43+0000
2025-03-16T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات السرية، هناك حوالي 30 ضابطًا من ضباط قوات الناتو محاصرين في مقاطعة كورسك، والذين شاركوا في قيادة القوات على الفور، بالإضافة إلى بيانات الاستطلاع الواردة من أقمار الناتو الصناعية وتعديل الضربات في عمق الأراضي الروسية".وفي نهاية الأسبوع الماضي، شن الجيش الروسي هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك. وحسب بيانات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية، حررت القوات المسلحة الروسية 31 منطفة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ألفي عسكري.وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة و5 سيارات، و3 مدافع ميدان، بالإضافة إلى وحدة تحكم بالطائرات المسيرة". وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 67850 عسكريًا و394 دبابة و317 مركبات قتال للمشاة و285 ناقلة جند مدرعة و2200 مركبة قتالية مدرعة".
https://sarabic.ae/20250316/القوات-الروسية-تستهدف-مطارات-عسكرية-أوكرانية-وورش-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-وأماكن-تخزينها-1098697015.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مصدر: نحو 30 ضابطا من حلف "الناتو" محاصرون في مقاطعة كورسك

12:43 GMT 16.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أكد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا، في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، أنه نحو 30 ضابطا من دول الناتو محاصرون في مقاطعة كورسك.
وأضاف ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات السرية، هناك حوالي 30 ضابطًا من ضباط قوات الناتو محاصرين في مقاطعة كورسك، والذين شاركوا في قيادة القوات على الفور، بالإضافة إلى بيانات الاستطلاع الواردة من أقمار الناتو الصناعية وتعديل الضربات في عمق الأراضي الروسية".
وفي نهاية الأسبوع الماضي، شن الجيش الروسي هجوما واسع النطاق في مقاطعة كورسك. وحسب بيانات وكالة "سبوتنيك" المستندة إلى المعلومات الواردة من وزارة الدفاع الروسية، حررت القوات المسلحة الروسية 31 منطفة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من ألفي عسكري.
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
10:33 GMT
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات التابعة لها، قضت على أكثر من 220 عسكرياً أوكرانياً في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكرياً ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين، ومركبة قتالية مدرعة و5 سيارات، و3 مدافع ميدان، بالإضافة إلى وحدة تحكم بالطائرات المسيرة".
وأوضحت الوزارة أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 67850 عسكريًا و394 دبابة و317 مركبات قتال للمشاة و285 ناقلة جند مدرعة و2200 مركبة قتالية مدرعة".
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