https://sarabic.ae/20250319/بوتين-يشارك-في-الاجتماع-الموسع-لمجلس-مكتب-المدعي-العام-لروسيا-الاتحادية-1098768620.html

بوتين: القوات المسلحة الروسية نفذت أخيرا عددا من العمليات الخاطفة والجريئة

بوتين: القوات المسلحة الروسية نفذت أخيرا عددا من العمليات الخاطفة والجريئة

سبوتنيك عربي

شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الموسع لمجلس مكتب المدعي العام الروسي الذي يعقد اليوم، في العاصمة الروسية موسكو. 19.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-19T11:16+0000

2025-03-19T11:16+0000

2025-03-19T12:15+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار روسيا اليوم

الأخبار

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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة مكتب المدعي العام: "يجب تحديد هويات جميع أولئك المجرمين المتوحشين، الذين أصدروا أوامر إجرامية وأهانوا المواطنين المسالمين، ويجب أن يتلقوا لاحقاً العقاب العادل".وتابع بوتين: "أود أن أشير إلى أن المدعين العامين على جميع المستويات أنجزوا خلال الفترة الماضية عملاً جبارا. وهذا ما تؤكده أيضا الأرقام الإحصائية، وبالتالي، ارتفع عدد الطلبات والشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام بنسبة 10%".وأشار بوتين إلى أن هذا الأمر مهم لجميع مستويات الحكومة من أجل الاستجابة لطلبات المواطنين بفعالية وكفاءة وسرعة.ونوّه بوتين بشكل خاص إلى عمل مكتب المدعي العام في المناطق الجديدة في روسيا الاتحادية وقال: "كلمات امتنان خاصة للموظفين الذين يعملون في دونباس ونوفوروسيا، وكذلك في كيانات روسيا الاتحادية الواقعة على مقربة من منطقة القتال".وشدد بوتين خلال الاجتماع على أن الجيش الروسي يستكمل هزيمة العدو في مقاطعة كورسك، وأردف قائلا: "نفذت قواتنا في الآونة الأخيرة سلسلة من العمليات السريعة والجريئة والفعالة، وتستكمل هزيمة مجموعة قوات العدو في مقاطعة كورسك". وأكد بوتين على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأعطى بوتين تعليماته أيضا إلى مكتب المدعي العام الروسي بمراقبة صارمة لتوفير السكن المؤقت والدائم لضحايا هجمات كييف في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه يجب محاربة التطرف بكل حزم.ووجّه بوتين تعليماته إلى مكتب المدعي العام بضمان الرقابة على استمرار إمداد الأدوية في البلاد، وأضاف: "مهمتكم هي الاستمرار في ضمان الرقابة على قانونية إجراءات شراء المعدات للعيادات والمستشفيات، والإمداد المستمر بالأدوية والرعاية الطبية المؤهلة".وشكر بوتين المدعين العامين الروس على احترافيتهم ومسؤوليتهم، وأردف قائلا: "أود أن أشير إلى أنه في كثير من الحالات، بفضل تدخلكم الفعّال، استُعيدت حقوق الناس المنتهكة وعُوِّض الضرر الناجم عنها. لقد أُنجز الكثير في أهم مجالات حماية مصالح الدولة والمجتمع. أود أن أشكر المدعين العامين الروس على احترافيتهم ومسؤوليتهم، وعلى هذا النهج في أداء واجباتهم".الكرملين: المحادثات المقبلة بين روسيا وأمريكا في السعودية ستكون مليئة بالأحداثإعلام: محادثة بوتين وترامب خطوة نحو خفض التصعيد

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بوتين يشارك في الاجتماع الموسع لمجلس مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية سبوتنيك عربي يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الاجتماع الموسع لمجلس مكتب المدعي العام الروسي الذي يعقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو 2025-03-19T11:16+0000 true PT10M40S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار روسيا اليوم, الأخبار