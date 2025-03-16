روسيا تدرس توطين إنتاج الأدوية في دولة عربية
13:23 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 16.03.2025)
© Photo / Unsplash/ freestocks أدوية
© Photo / Unsplash/ freestocks
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تدرس روسيا الاتحادية، توطين إنتاج الأدوية في إحدى الدول العربية، كعلامة قوية لتوطيد العلاقات العربية الروسية.
استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الروسية، في قصره بضاحية لوسيل الشمالية، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفاد مكتب الأمير على موقعه الإلكتروني.
وقال المكتب في بيان له: "جرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وإمكانيات تعزيزها وتطويرها، كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
📸 أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يستقبل دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي والوفد المرافق، وذلك بمكتبه في قصر لوسيل. pic.twitter.com/KUwO1zrzMh— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 16, 2025
بدورها، أفادت أمانة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي بأن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نقل تحيات حارة وأطيب التمنيات لقائد البلاد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة دعم الاتصالات المباشرة بين دوائر الأعمال في روسيا وقطر لتحسين نوعية التفاعل التجاري والاقتصادي والاستثماري.
قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، خلال الاجتماع الخامس للجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، إن روسيا منفتحة على مناقشة المشاريع المشتركة مع قطر في مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيا النووية السلمية.
وأشار مانتوروف: "نحن منفتحون لمناقشة المشاريع المشتركة في مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيا النووية السلمية، وخاصة في مجال الطب".
وأكد أنه تم التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وقطر. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع البلدان بخبرة في التعاون العملي في هذا القطاع من الاقتصاد.