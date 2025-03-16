روسيا تدرس توطين إنتاج الأدوية في دولة عربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
09:16 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
09:21 GMT
39 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
14:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
14:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
14:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
15:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
15:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:30 GMT
25 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ردا على اقتراح ترامب، بوتين: يتعين على كييف إعطاء الأمر لجيشها للاستسلام في كورسك، و مجلس الأمن يدين أعمال "العنف" بالساحل السوري
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
09:17 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
14:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
آفاق تطور العلاقات العراقية مع دمشق في ظل الإدارة السورية الجديدة
15:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250316/روسيا-تدرس-توطين-إنتاج-الأدوية-في-دولة-عربية-1098698700.html
روسيا تدرس توطين إنتاج الأدوية في دولة عربية
روسيا تدرس توطين إنتاج الأدوية في دولة عربية
سبوتنيك عربي
تدرس روسيا الاتحادية، توطين إنتاج الأدوية في إحدى الدول العربية، كعلامة قوية لتوطيد العلاقات العربية الروسية. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T13:23+0000
2025-03-16T13:34+0000
العالم العربي
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096298237_0:59:1126:692_1920x0_80_0_0_6e5797522f2dfd490d4ea6035b7d57af.jpg
استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الروسية، في قصره بضاحية لوسيل الشمالية، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفاد مكتب الأمير على موقعه الإلكتروني.بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة دعم الاتصالات المباشرة بين دوائر الأعمال في روسيا وقطر لتحسين نوعية التفاعل التجاري والاقتصادي والاستثماري.قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، خلال الاجتماع الخامس للجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، إن روسيا منفتحة على مناقشة المشاريع المشتركة مع قطر في مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيا النووية السلمية. وأشار مانتوروف: "نحن منفتحون لمناقشة المشاريع المشتركة في مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيا النووية السلمية، وخاصة في مجال الطب".وأكد أنه تم التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وقطر. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع البلدان بخبرة في التعاون العملي في هذا القطاع من الاقتصاد.
https://sarabic.ae/20250316/4-دول-عربية-تتصدر-قائمة-إنتاج-الهيدروجين-عبر-طاقة-الرياح-عالميا-1098692800.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096298237_63:0:1063:750_1920x0_80_0_0_4297a104628f991e747cb1505ae4264c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, روسيا
العالم العربي, اقتصاد, روسيا

روسيا تدرس توطين إنتاج الأدوية في دولة عربية

13:23 GMT 16.03.2025 (تم التحديث: 13:34 GMT 16.03.2025)
© Photo / Unsplash/ freestocks أدوية
أدوية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Photo / Unsplash/ freestocks
تابعنا عبر
تدرس روسيا الاتحادية، توطين إنتاج الأدوية في إحدى الدول العربية، كعلامة قوية لتوطيد العلاقات العربية الروسية.
استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، دينيس مانتوروف، النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الروسية، في قصره بضاحية لوسيل الشمالية، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفاد مكتب الأمير على موقعه الإلكتروني.
وقال المكتب في بيان له: "جرى خلال هذا اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وإمكانيات تعزيزها وتطويرها، كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

بدورها، أفادت أمانة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي بأن "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نقل تحيات حارة وأطيب التمنيات لقائد البلاد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

بالإضافة إلى ذلك، تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة دعم الاتصالات المباشرة بين دوائر الأعمال في روسيا وقطر لتحسين نوعية التفاعل التجاري والاقتصادي والاستثماري.
قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، خلال الاجتماع الخامس للجنة الروسية القطرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، إن روسيا منفتحة على مناقشة المشاريع المشتركة مع قطر في مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيا النووية السلمية.
عنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
4 دول عربية تتصدر قائمة إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميا
07:01 GMT
وأشار مانتوروف: "نحن منفتحون لمناقشة المشاريع المشتركة في مجال التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيا النووية السلمية، وخاصة في مجال الطب".
وأكد أنه تم التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وقطر. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع البلدان بخبرة في التعاون العملي في هذا القطاع من الاقتصاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала