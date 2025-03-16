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https://sarabic.ae/20250316/4-دول-عربية-تتصدر-قائمة-إنتاج-الهيدروجين-عبر-طاقة-الرياح-عالميا-1098692800.html
4 دول عربية تتصدر قائمة إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميا
4 دول عربية تتصدر قائمة إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميا
سبوتنيك عربي
هيمنت الدول العربية، على خطط مشروعات إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميًا، في ظل استهدافها الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من تصدير ذلك الوقود النظيف. 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T07:01+0000
2025-03-16T07:01+0000
اقتصاد
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وجاءت 4 دول عربية -وهي: موريتانيا، وعمان، والمغرب، ومصر- ضمن قائمة أكبر 10 دول في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر طاقة الرياح.وتضاعف عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين ونقله واستعماله المعلنة في الدول العربية والمخطط تنفيذها 4 مرات تقريبًا مقارنة بالمعلنة عام 2021، ليصل إلى 127 مشروعًا، حسب بيانات حديثة لمنصة الطاقة.وحلّت موريتانيا وعمان ضمن أكبر 5 دول عالميًا في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح، وفقًا للأرقام التالية:موريتانيا الثانية عالميًّا في القدرة المتوقعةوتتصدر أستراليا قائمة أكبر 10 دول في إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح بقدرة متوقعة 58.78 غيغاواط، وانقسمت ما بين مشروعات ما قبل الإنشاء بسعة 56.93 غيغاواط، و1.84 غيغاواط مشروعات معلنة.وثالثًا، جاءت البرازيل، بقدرة متوقعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر طاقة الرياح بلغت 46.24 غيغاواط، وتتوزع ما بين 36.23 غيغاواط في مرحلة ما قبل الإنشاء، و10 غيغاواط مشروعات معلنة.وخامسًا، حلّت كازاخستان، بسعة متوقعة من طاقة الرياح بلغت 26.90 غيغاواط لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكلّها مشروعات مُعلنة، ولم تنتقل لمرحلة التخطيط أو التنفيذ.شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية
https://sarabic.ae/20250311/7-دول-عربية-تنافس-عالميا-على-إنتاج-الهيدروجين-عبر-الطاقة-الشمسية-1098581767.html
https://sarabic.ae/20250310/مصر-تكشف-عن-أكثر-الدول-العربية-استيرادا-لبضائعها-1098544081.html
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اقتصاد
اقتصاد

4 دول عربية تتصدر قائمة إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميا

07:01 GMT 16.03.2025
© Photo / unsplash/Marc-Antoine Dubéعنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح
عنفة لتوليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2025
© Photo / unsplash/Marc-Antoine Dubé
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هيمنت الدول العربية، على خطط مشروعات إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح عالميًا، في ظل استهدافها الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من تصدير ذلك الوقود النظيف.
وجاءت 4 دول عربية -وهي: موريتانيا، وعمان، والمغرب، ومصر- ضمن قائمة أكبر 10 دول في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر طاقة الرياح.
وتضاعف عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين ونقله واستعماله المعلنة في الدول العربية والمخطط تنفيذها 4 مرات تقريبًا مقارنة بالمعلنة عام 2021، ليصل إلى 127 مشروعًا، حسب بيانات حديثة لمنصة الطاقة.
وحلّت موريتانيا وعمان ضمن أكبر 5 دول عالميًا في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح، وفقًا للأرقام التالية:
1.
أستراليا: 58.78 غيغاواط.
2.
موريتانيا: 54.60 غيغاواط.
3.
البرازيل: 46.24 غيغاواط.
4.
سلطنة عمان: 30.85 غيغاواط.
5.
كازاخستان: 26.90 غيغاواط.
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موريتانيا الثانية عالميًّا في القدرة المتوقعة

وتتصدر أستراليا قائمة أكبر 10 دول في إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح بقدرة متوقعة 58.78 غيغاواط، وانقسمت ما بين مشروعات ما قبل الإنشاء بسعة 56.93 غيغاواط، و1.84 غيغاواط مشروعات معلنة.
وفي المركز الثاني عالميًا، حلّت موريتانيا بقدرة متوقعة بلغت 54.6 غيغاواط، وما تزال في مرحلة الإعلان، ولم تنتقل إلى ما قبل الإنشاء أو التنفيذ الفعلي، وفق بيانات غلوبال إنرجي مونيتور.
وثالثًا، جاءت البرازيل، بقدرة متوقعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر طاقة الرياح بلغت 46.24 غيغاواط، وتتوزع ما بين 36.23 غيغاواط في مرحلة ما قبل الإنشاء، و10 غيغاواط مشروعات معلنة.
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واحتلت سلطنة عمان المركز الرابع، بقائمة أكبر 10 دول في إنتاج الهيدروجين عبر طاقة الرياح بسعة متوقعة 30.85 غيغاواط، وانقسمت ما بين 17.95 غيغاواط في مرحلة ما قبل الإنشاء، و12.9 غيغاواط مشروعات معلنة.

وخامسًا، حلّت كازاخستان، بسعة متوقعة من طاقة الرياح بلغت 26.90 غيغاواط لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكلّها مشروعات مُعلنة، ولم تنتقل لمرحلة التخطيط أو التنفيذ.
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