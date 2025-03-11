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القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية
شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "زيوس ريسورسز" (Zeus Resources) الأسترالية عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء في المغرب لمعدن الأنتيمون، المستخدم بشكل أساسي في صناعة الطاقة... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T12:04+0000
2025-03-11T12:04+0000
اقتصاد
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ووفقا لمصادر إعلامية، فإن الشركة الأسترالية المتخصصة في التنقيب واستكشاف المعادن وقعت الاتفاق مع شركة "Ashgill Morocco" طبقا لإفادة مقدمة إلى البورصة الأسترالية.ويذكر أن الأنتيمون هو معدن رمادي لامع معروف منذ العصور القديمة، عندما كان يستخدم في الطب ومستحضرات التجميل، ولكنه بات يستخدم الآن في عدة مجالات صناعية وهندسية.ويستخدم 50% من الأنتيمون في العالم حالياً، ويرتبط بدوره كمثبط للهب ومساعد للمواد على مقاومة الحرارة، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام الأنتيمون لصنع الزجاج الكهروضوئي وتحسين أداء الخلايا الشمسية، كما يستخدم في تصنيع المكونات الإلكترونية الدقيقة، وتحسين خصائص الزجاج والسيراميك والبطاريات والأدوية.
https://sarabic.ae/20250122/موريتانيا-ستوقع-اتفاقا-لمشروع-الربط-الكهربائي-مع-المغرب-1097052707.html
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اقتصاد
اقتصاد

شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية

12:04 GMT 11.03.2025
© Photo / Unsplash /USGS معادن نادرة
معادن نادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Photo / Unsplash /USGS
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أعلنت شركة "زيوس ريسورسز" (Zeus Resources) الأسترالية عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء في المغرب لمعدن الأنتيمون، المستخدم بشكل أساسي في صناعة الطاقة الشمسية وسلاسل التوريد العسكرية.
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن الشركة الأسترالية المتخصصة في التنقيب واستكشاف المعادن وقعت الاتفاق مع شركة "Ashgill Morocco" طبقا لإفادة مقدمة إلى البورصة الأسترالية.
وينص الاتفاق على تحضير ستة تراخيص استكشافية تغطي مساحة 79 كيلومترا مربعا، وسيتم إتمامها من خلال الفرع المغربي للشركة الأسترالية، بحسب موقع "هسبريس".
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وبحسب المحللين، يعتبر هذا الاستثمار دفعة للصناعة الاستخراجية بالمغرب، خصوصا تلك المرتبطة بمعادن أساسية في الصناعات الدفاعية التي يراهن البلد على توطينها.
ويذكر أن الأنتيمون هو معدن رمادي لامع معروف منذ العصور القديمة، عندما كان يستخدم في الطب ومستحضرات التجميل، ولكنه بات يستخدم الآن في عدة مجالات صناعية وهندسية.
ويستخدم 50% من الأنتيمون في العالم حالياً، ويرتبط بدوره كمثبط للهب ومساعد للمواد على مقاومة الحرارة، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام الأنتيمون لصنع الزجاج الكهروضوئي وتحسين أداء الخلايا الشمسية، كما يستخدم في تصنيع المكونات الإلكترونية الدقيقة، وتحسين خصائص الزجاج والسيراميك والبطاريات والأدوية.
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