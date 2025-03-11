https://sarabic.ae/20250311/شركة-أسترالية-تستحوذ-على-مشروع-لاستخراج-ثاني-أندر-معادن-الأرض-في-دولة-عربية-1098575925.html
شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية
شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "زيوس ريسورسز" (Zeus Resources) الأسترالية عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء في المغرب لمعدن الأنتيمون، المستخدم بشكل أساسي في صناعة الطاقة... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T12:04+0000
2025-03-11T12:04+0000
2025-03-11T12:04+0000
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098575323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0ae523a1d48b4cc4d9e3b9a5e9abb55.jpg
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن الشركة الأسترالية المتخصصة في التنقيب واستكشاف المعادن وقعت الاتفاق مع شركة "Ashgill Morocco" طبقا لإفادة مقدمة إلى البورصة الأسترالية.ويذكر أن الأنتيمون هو معدن رمادي لامع معروف منذ العصور القديمة، عندما كان يستخدم في الطب ومستحضرات التجميل، ولكنه بات يستخدم الآن في عدة مجالات صناعية وهندسية.ويستخدم 50% من الأنتيمون في العالم حالياً، ويرتبط بدوره كمثبط للهب ومساعد للمواد على مقاومة الحرارة، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام الأنتيمون لصنع الزجاج الكهروضوئي وتحسين أداء الخلايا الشمسية، كما يستخدم في تصنيع المكونات الإلكترونية الدقيقة، وتحسين خصائص الزجاج والسيراميك والبطاريات والأدوية.
https://sarabic.ae/20250122/موريتانيا-ستوقع-اتفاقا-لمشروع-الربط-الكهربائي-مع-المغرب-1097052707.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098575323_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3df2d27ebda0c37abce201b1fa3e6942.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية
أعلنت شركة "زيوس ريسورسز" (Zeus Resources) الأسترالية عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء في المغرب لمعدن الأنتيمون، المستخدم بشكل أساسي في صناعة الطاقة الشمسية وسلاسل التوريد العسكرية.
ووفقا لمصادر إعلامية، فإن الشركة الأسترالية المتخصصة في التنقيب واستكشاف المعادن وقعت الاتفاق مع شركة "Ashgill Morocco" طبقا لإفادة مقدمة إلى البورصة الأسترالية.
وينص الاتفاق على تحضير ستة تراخيص استكشافية تغطي مساحة 79 كيلومترا مربعا، وسيتم إتمامها من خلال الفرع المغربي للشركة الأسترالية، بحسب موقع "هسبريس". وبحسب المحللين، يعتبر هذا الاستثمار دفعة للصناعة الاستخراجية بالمغرب، خصوصا تلك المرتبطة بمعادن أساسية في الصناعات الدفاعية التي يراهن البلد على توطينها.
ويذكر أن الأنتيمون هو معدن رمادي لامع معروف منذ العصور القديمة، عندما كان يستخدم في الطب ومستحضرات التجميل، ولكنه بات يستخدم الآن في عدة مجالات صناعية وهندسية.
ويستخدم 50% من الأنتيمون في العالم حالياً، ويرتبط بدوره كمثبط للهب ومساعد للمواد على مقاومة الحرارة، وفي الوقت نفسه، يتم استخدام الأنتيمون لصنع الزجاج الكهروضوئي وتحسين أداء الخلايا الشمسية، كما يستخدم في تصنيع المكونات الإلكترونية الدقيقة، وتحسين خصائص الزجاج والسيراميك والبطاريات والأدوية.