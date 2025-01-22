https://sarabic.ae/20250122/موريتانيا-ستوقع-اتفاقا-لمشروع-الربط-الكهربائي-مع-المغرب-1097052707.html
موريتانيا ستوقع اتفاقا لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب
موريتانيا ستوقع اتفاقا لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب
سبوتنيك عربي
توقّع موريتانيا اتفاقا بشأن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، غدا الخميس، بحضور وزيري الطاقة في البلدين، بمقر وزارة الانتقال الطاقي في الرباط. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T18:04+0000
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وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم الأربعاء، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيكون على عدة مراحل، تهدف في النهاية إلى الوصول لما يتراوح بين 800 و1000 ميغاواط.وأكدت أن القرب الجغرافي بين موريتانيا والمغرب يسمح لهما بربط كهربائي قوي ومباشر، بهدف استغلال الإمكانات الطاقية القوية لديهما، خاصة المصادر المتجددة في المغرب، وذلك ضمن خطط المملكة المغربية لأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، والربط الكهربائي بعدد من الدول في مختلف القارات.وفي السياق نفسه، نقلت المنصة عن مصادر - لم تسمها - أن نواكشوط جمّدت خطة إنشاء خط أنابيب غاز يربطها بالجزائر، بعد اتفاق مبدئي بين البلدين قبل عامين ونصف العام.وذكرت أن "المشروع لم يشهد أيّ تقدُّم من الجانبين، منذ 8 يونيو/حزيران عام 2022، عندما زار وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب موريتانيا"، منوهة إلى أن الوزير خلال زيارته كشف دراسة مبدئية لمشروع خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى موريتانيا، تمهيدا لتصديره إلى أوروبا.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، التقى العاهل المغربي الملك محمد السادس بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الملكي بالدار البيضاء.وذكرت صحيفة هسبريس، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الموريتانية تطورات إيجابية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية استغلال الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بينهما.وأكدت أن هناك آمال ستتحول بتتويج استثمارات مشتركة بين الدولتين خاصة في منطقة الأقاليم الجنوبية، من أجل جعلها منصة لوجستية تربط المحيط الأطلسي بأفريقيا عبر موريتانيا.وأشارت إلى أن إنشاء ميناء الأطلسي شمال الداخلة يعد مثالا حيا على حسن النوايا المغربية تجاه موريتانيا، خاصة بعد اختيار الموقع لتفادي أي تأثير اقتصادي سلبي على العاصمة الاقتصادية نواذيبو، فضلا عن حرص المغرب على عدم استغلال منطقة الكويرة بشكل أحادي، ما يعكس هو الآخر التزامه بتوازن المصالح مع جارته الجنوبية.
https://sarabic.ae/20240702/العلاقات-بين-المغرب-وموريتانيا-ما-السيناريوهات-المرتقبة-بعد-هدوء-التوترات-1090390270.html
https://sarabic.ae/20220311/المغرب-وموريتانيا-يوقعان-13-اتفاقية-لتعزيز-العلاقات-1059770341.html
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, موريتانيا
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار, موريتانيا
موريتانيا ستوقع اتفاقا لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب
توقّع موريتانيا اتفاقا بشأن مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، غدا الخميس، بحضور وزيري الطاقة في البلدين، بمقر وزارة الانتقال الطاقي في الرباط.
وذكرت منصة
الطاقة، مساء اليوم الأربعاء، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيكون على عدة مراحل، تهدف في النهاية إلى الوصول لما يتراوح بين 800 و1000 ميغاواط.
وأكدت أن القرب الجغرافي بين موريتانيا والمغرب يسمح لهما بربط كهربائي قوي ومباشر، بهدف استغلال الإمكانات الطاقية القوية لديهما، خاصة المصادر المتجددة في المغرب، وذلك ضمن خطط المملكة المغربية لأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا، والربط الكهربائي بعدد من الدول في مختلف القارات.
وفي السياق نفسه، نقلت المنصة عن مصادر - لم تسمها - أن نواكشوط جمّدت خطة إنشاء خط أنابيب غاز يربطها بالجزائر
، بعد اتفاق مبدئي بين البلدين قبل عامين ونصف العام.
وذكرت أن "المشروع لم يشهد أيّ تقدُّم من الجانبين، منذ 8 يونيو/حزيران عام 2022، عندما زار وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب موريتانيا"، منوهة إلى أن الوزير خلال زيارته كشف دراسة مبدئية لمشروع خط أنابيب لنقل الغاز الجزائري إلى موريتانيا، تمهيدا لتصديره إلى أوروبا.
ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، التقى العاهل المغربي
الملك محمد السادس بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وذكرت صحيفة
هسبريس، أن هذا اللقاء يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الموريتانية تطورات إيجابية في ظل التحولات الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية استغلال الحدود المشتركة بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بينهما.
وأكدت أن هناك آمال ستتحول بتتويج استثمارات مشتركة بين الدولتين خاصة في منطقة الأقاليم الجنوبية، من أجل جعلها منصة لوجستية تربط المحيط الأطلسي
بأفريقيا عبر موريتانيا.
وأشارت إلى أن إنشاء ميناء الأطلسي شمال الداخلة يعد مثالا حيا على حسن النوايا المغربية تجاه موريتانيا، خاصة بعد اختيار الموقع لتفادي أي تأثير اقتصادي سلبي على العاصمة الاقتصادية نواذيبو، فضلا عن حرص المغرب على عدم استغلال منطقة الكويرة بشكل أحادي، ما يعكس هو الآخر التزامه بتوازن المصالح مع جارته الجنوبية.