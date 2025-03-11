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https://sarabic.ae/20250311/7-دول-عربية-تنافس-عالميا-على-إنتاج-الهيدروجين-عبر-الطاقة-الشمسية-1098581767.html
7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية
7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية
سبوتنيك عربي
تعمل الدول العربية، على تعزيز قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وسط خطط طموحة لتنفيذ مشروعات وقود المستقبل، والحصول على حصة سوقية كبيرة عالميًا،... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T13:55+0000
2025-03-11T13:55+0000
اقتصاد
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واحتلت 7 دول عربية، ضمن قائمة تضم أكبر 20 دولة في قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر المتوقعة، من خلال محطات الطاقة الشمسية عالميًا، وفقًا لبيانات منصة "الطاقة".وتحتضن المنطقة العربية، أكثر من محطة طاقة شمسية ضمن الأكبر في العالم، خصوصًا في الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وسلطنة عمان، وهو ما يضعها في موقع متقدم للقدرة المتوقعة في إنتاج الهيدروجين النظيف.وبرزت موريتانيا وعُمان والمغرب ومصر الدولَ العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وفقًا لما توضحه الأرقام الآتية:وتتضمن القدرة المتوقّعة لإنتاج الهيدروجين، المشروعات المعلنة، وما قبل الإنشاء، وقيد الإنشاء بالفعل، ويُنتج النوع الأخضر عبر التحليل الكهربائي المعتمد على كهرباء المصادر المتجددة وعلى رأسها الرياح والطاقة الشمسية.موريتانيا في الصدارةتصدّرت موريتانيا قائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقّعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وصلت إلى 47 غيغاواط، لتحل كذلك في المركز الثاني عالميًا بعد أستراليا (63.3 غيغاواط).عمان الثانية عربيًا والثالثة عالميًاواحتلّت المركز الثاني سلطنة عمان بقائمة أكبر الدول العربية حسب القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، بلغت 31.93 غيغاواط، كما أنها تأتي في المركز الثالث عالميًا.المغربكما حل المغرب في الترتيب الثالث، بقائمة الدول العربية التي تخطط لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، بقدرة 24.49 غيغاواط، ويحل -أيضًا- في المركز الرابع عالميًا.وهناك 11 مشروعًا معلنًا في المغرب لإنتاج الهيدروجين النظيف؛ ومنها مشروع تجريبي لاستعمال الهيدروجين في توليد الكهرباء، وذلك ضمن مخطط إنتاج نحو 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030.مصر في المركز الرابعبـ13.91 غيغاواط، حلت مصر رابعةً بقائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وتأتي في المركز السابع على مستوى العالم.وتسعى مصر بحلول عام 2030 لإنتاج نحو 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، ونجحت في عام 2023، تصدير أول شحنة أمونيا عالمية من إنتاج مصنع للهيدروجين الأخضر تديره شركة "فيرتيغلوب" الإماراتية.مشروعات جيبوتي في مرحلة التخطيطخامسًا، حلّت جيبوتي بقائمة أكبر الدول العربية في قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بقدرة متوقعة 9.04 غيغاواط، وتحل في الترتيب العاشر عالميًا.ويُشار إلى أن الدولة العربية كانت من أقل الدول الأفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي بسعة وصلت إلى 0.05 ميغاواط فقط.الهيدروجين الأخضر في الإماراتفي المركز السادس، جاءت الإمارات بقائمة أكبر الدول العربية في قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بلغت 4.02 غيغاواط، وتحل في الترتيب الـ15 عالميًا.وتنقسم القدرة المتوقعة بين 1.3 غيغاواط لمشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، و2.7 غيغاواط مشروعات معلنة.إنتاج الهيدروجين في السعوديةسابعًا، جاءت السعودية بقائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بنحو 3.5 غيغاواط، لتحل كذلك في المركز الـ16 عالميًا.وبصفة عامة، يصل عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين المعلنة في السعودية إلى 10، ويتصدرها مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر؛ إذ تخطط المملكة لإنتاج نحو 2.9 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والأزرق بحلول عام 2030.كما تخطط السعودية لإنتاج 11 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء بحلول عام 2030، اعتمادًا على احتياطيات الغاز الضخمة التي تمتلكها.شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية
https://sarabic.ae/20250308/دولة-عربية-تطلق-مشروع-حاويات-ضخم-على-البحر-الأحمر-بقيمة-800-مليون-دولار-1098490872.html
https://sarabic.ae/20250308/بينها-5-دول-عربية-أقوى-15-دولة-من-حيث-القوة-الشرائية-في-عام-2025-1098511158.html
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اقتصاد
اقتصاد

7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية

13:55 GMT 11.03.2025
© Photo / unsplash/ American Public Power Associationألواح شمسية
ألواح شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Photo / unsplash/ American Public Power Association
تابعنا عبر
تعمل الدول العربية، على تعزيز قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وسط خطط طموحة لتنفيذ مشروعات وقود المستقبل، والحصول على حصة سوقية كبيرة عالميًا، مستفيدةً من معدل الإشعاع الشمسي المرتفع.
واحتلت 7 دول عربية، ضمن قائمة تضم أكبر 20 دولة في قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر المتوقعة، من خلال محطات الطاقة الشمسية عالميًا، وفقًا لبيانات منصة "الطاقة".
وتحتضن المنطقة العربية، أكثر من محطة طاقة شمسية ضمن الأكبر في العالم، خصوصًا في الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وسلطنة عمان، وهو ما يضعها في موقع متقدم للقدرة المتوقعة في إنتاج الهيدروجين النظيف.

وبنهاية العام الماضي، تضاعف عدد المشروعات المعلنة والمخطط لتنفيذها لإنتاج الهيدروجين، ونقله واستعماله في الدول العربية 4 مرات تقريبًا، مقارنة بالمعلنة عام 2021، ليصل العدد إلى 127 مشروعًا.

وبرزت موريتانيا وعُمان والمغرب ومصر الدولَ العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وفقًا لما توضحه الأرقام الآتية:
1.
موريتانيا: 47 غيغاواط.
2.
عُمان: 31.93 غيغاواط.
3.
المغرب: 24.49 غيغاواط.
4.
مصر: 13.91 غيغاواط.
5.
جيبوتي: 9.04 غيغاواط.
6.
الإمارات: 4.02 غيغاواط.
7.
السعودية: 3.50 غيغاواط.
وتتضمن القدرة المتوقّعة لإنتاج الهيدروجين، المشروعات المعلنة، وما قبل الإنشاء، وقيد الإنشاء بالفعل، ويُنتج النوع الأخضر عبر التحليل الكهربائي المعتمد على كهرباء المصادر المتجددة وعلى رأسها الرياح والطاقة الشمسية.

موريتانيا في الصدارة

تصدّرت موريتانيا قائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقّعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وصلت إلى 47 غيغاواط، لتحل كذلك في المركز الثاني عالميًا بعد أستراليا (63.3 غيغاواط).
ورغم تصدرها القائمة؛ فلا توجد أي مشروعات طاقة شمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مرحلة التنفيذ أو التخطيط، وإنما كل السعة المتوقعة عبارة عن مشروعات معلنة فقط حتى الآن.
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عمان الثانية عربيًا والثالثة عالميًا

واحتلّت المركز الثاني سلطنة عمان بقائمة أكبر الدول العربية حسب القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، بلغت 31.93 غيغاواط، كما أنها تأتي في المركز الثالث عالميًا.
وتصل قدرة محطات الطاقة الشمسية التي تنفّذها عمان حاليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 451 ميغاواط، في حين تصل قدرة المحطات في مرحلة قبل الإنشاء لـ20.92 غيغاواط.
وتبلغ قدرة محطات الطاقة الشمسية المعلنة ضمن مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر نحو 10.55 غيغاواط، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتمتلك سلطنة عمان 16 مشروعًا لإنتاج الهيدروجين جاءت غالبيتها لإنتاج النوع الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك ضمن مستهدفات إنتاج نحو 1.25 مليون طن سنويًا من الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، على أن يرتفع إلى 8.5 مليونًا بحلول 2050.

المغرب

كما حل المغرب في الترتيب الثالث، بقائمة الدول العربية التي تخطط لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، بقدرة 24.49 غيغاواط، ويحل -أيضًا- في المركز الرابع عالميًا.
وتصل سعة المشروعات قيد الإنشاء لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية إلى 92 ميغاواط، في حين تصل سعة المشروعات في مرحلة قبل الإنشاء إلى 12.89 غيغاواط، والمعلنة إلى 11.5 غيغاواط.
وهناك 11 مشروعًا معلنًا في المغرب لإنتاج الهيدروجين النظيف؛ ومنها مشروع تجريبي لاستعمال الهيدروجين في توليد الكهرباء، وذلك ضمن مخطط إنتاج نحو 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030.
وتمتلك البلاد مشروع "آمون" يقع جنوب المغرب بطاقة 900 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر عبر توليد 15 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
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مصر في المركز الرابع

بـ13.91 غيغاواط، حلت مصر رابعةً بقائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وتأتي في المركز السابع على مستوى العالم.
وتُنفذ مصر حاليًا مشروعات طاقة شمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 119 ميغاواط، في حين تبلغ سعة مشروعات ما قبل الإنشاء 8.18 غيغاواط، بالإضافة إلى 5.6 غيغاواط عبارة عن مشروعات معلنة.
وتسعى مصر بحلول عام 2030 لإنتاج نحو 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، ونجحت في عام 2023، تصدير أول شحنة أمونيا عالمية من إنتاج مصنع للهيدروجين الأخضر تديره شركة "فيرتيغلوب" الإماراتية.
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مشروعات جيبوتي في مرحلة التخطيط

خامسًا، حلّت جيبوتي بقائمة أكبر الدول العربية في قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بقدرة متوقعة 9.04 غيغاواط، وتحل في الترتيب العاشر عالميًا.
وجاءت كل القدرة المتوقعة في مرحلة ما قبل الإنشاء، وذلك ضمن مشروعين فقط معلنين لدى البلاد لإنتاج الهيدروجين النظيف.
ويُشار إلى أن الدولة العربية كانت من أقل الدول الأفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي بسعة وصلت إلى 0.05 ميغاواط فقط.

الهيدروجين الأخضر في الإمارات

في المركز السادس، جاءت الإمارات بقائمة أكبر الدول العربية في قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بلغت 4.02 غيغاواط، وتحل في الترتيب الـ15 عالميًا.
وتنقسم القدرة المتوقعة بين 1.3 غيغاواط لمشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، و2.7 غيغاواط مشروعات معلنة.
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أمس, 18:40 GMT

إنتاج الهيدروجين في السعودية

سابعًا، جاءت السعودية بقائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بنحو 3.5 غيغاواط، لتحل كذلك في المركز الـ16 عالميًا.
والسعة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في السعودية عبر الطاقة الشمسية، كلها في مرحلة الإنشاء حاليًا، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وبصفة عامة، يصل عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين المعلنة في السعودية إلى 10، ويتصدرها مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر؛ إذ تخطط المملكة لإنتاج نحو 2.9 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والأزرق بحلول عام 2030.
كما تخطط السعودية لإنتاج 11 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء بحلول عام 2030، اعتمادًا على احتياطيات الغاز الضخمة التي تمتلكها.
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