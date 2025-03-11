https://sarabic.ae/20250311/7-دول-عربية-تنافس-عالميا-على-إنتاج-الهيدروجين-عبر-الطاقة-الشمسية-1098581767.html

7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية

7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية

سبوتنيك عربي

تعمل الدول العربية، على تعزيز قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وسط خطط طموحة لتنفيذ مشروعات وقود المستقبل، والحصول على حصة سوقية كبيرة عالميًا،... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T13:55+0000

2025-03-11T13:55+0000

2025-03-11T13:55+0000

اقتصاد

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واحتلت 7 دول عربية، ضمن قائمة تضم أكبر 20 دولة في قدرة إنتاج الهيدروجين الأخضر المتوقعة، من خلال محطات الطاقة الشمسية عالميًا، وفقًا لبيانات منصة "الطاقة".وتحتضن المنطقة العربية، أكثر من محطة طاقة شمسية ضمن الأكبر في العالم، خصوصًا في الإمارات والسعودية ومصر والمغرب وسلطنة عمان، وهو ما يضعها في موقع متقدم للقدرة المتوقعة في إنتاج الهيدروجين النظيف.وبرزت موريتانيا وعُمان والمغرب ومصر الدولَ العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وفقًا لما توضحه الأرقام الآتية:وتتضمن القدرة المتوقّعة لإنتاج الهيدروجين، المشروعات المعلنة، وما قبل الإنشاء، وقيد الإنشاء بالفعل، ويُنتج النوع الأخضر عبر التحليل الكهربائي المعتمد على كهرباء المصادر المتجددة وعلى رأسها الرياح والطاقة الشمسية.موريتانيا في الصدارةتصدّرت موريتانيا قائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقّعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وصلت إلى 47 غيغاواط، لتحل كذلك في المركز الثاني عالميًا بعد أستراليا (63.3 غيغاواط).عمان الثانية عربيًا والثالثة عالميًاواحتلّت المركز الثاني سلطنة عمان بقائمة أكبر الدول العربية حسب القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، بلغت 31.93 غيغاواط، كما أنها تأتي في المركز الثالث عالميًا.المغربكما حل المغرب في الترتيب الثالث، بقائمة الدول العربية التي تخطط لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، بقدرة 24.49 غيغاواط، ويحل -أيضًا- في المركز الرابع عالميًا.وهناك 11 مشروعًا معلنًا في المغرب لإنتاج الهيدروجين النظيف؛ ومنها مشروع تجريبي لاستعمال الهيدروجين في توليد الكهرباء، وذلك ضمن مخطط إنتاج نحو 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030.مصر في المركز الرابعبـ13.91 غيغاواط، حلت مصر رابعةً بقائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية، وتأتي في المركز السابع على مستوى العالم.وتسعى مصر بحلول عام 2030 لإنتاج نحو 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، ونجحت في عام 2023، تصدير أول شحنة أمونيا عالمية من إنتاج مصنع للهيدروجين الأخضر تديره شركة "فيرتيغلوب" الإماراتية.مشروعات جيبوتي في مرحلة التخطيطخامسًا، حلّت جيبوتي بقائمة أكبر الدول العربية في قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بقدرة متوقعة 9.04 غيغاواط، وتحل في الترتيب العاشر عالميًا.ويُشار إلى أن الدولة العربية كانت من أقل الدول الأفريقية في تركيبات الطاقة الشمسية خلال العام الماضي بسعة وصلت إلى 0.05 ميغاواط فقط.الهيدروجين الأخضر في الإماراتفي المركز السادس، جاءت الإمارات بقائمة أكبر الدول العربية في قدرة إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بلغت 4.02 غيغاواط، وتحل في الترتيب الـ15 عالميًا.وتنقسم القدرة المتوقعة بين 1.3 غيغاواط لمشروعات في مرحلة ما قبل الإنشاء، و2.7 غيغاواط مشروعات معلنة.إنتاج الهيدروجين في السعوديةسابعًا، جاءت السعودية بقائمة أكبر الدول العربية في القدرة المتوقعة لإنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية بنحو 3.5 غيغاواط، لتحل كذلك في المركز الـ16 عالميًا.وبصفة عامة، يصل عدد مشروعات إنتاج الهيدروجين المعلنة في السعودية إلى 10، ويتصدرها مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر؛ إذ تخطط المملكة لإنتاج نحو 2.9 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والأزرق بحلول عام 2030.كما تخطط السعودية لإنتاج 11 مليون طن سنويًا من الأمونيا الزرقاء بحلول عام 2030، اعتمادًا على احتياطيات الغاز الضخمة التي تمتلكها.شركة أسترالية تستحوذ على مشروع لاستخراج ثاني أندر معادن الأرض في دولة عربية

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