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شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنوات
شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنوات
سبوتنيك عربي
سجلت شحنة نفط جزائرية فريدة، حضورها ضمن خريطة صادرات شهر فبراير/شباط 2025 الماضي، إذ تُعد الأولى منذ 7 سنوات. 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T07:07+0000
2025-03-09T07:07+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وسجّلت صادرات خام مزيج الصحراء الجزائري ارتفاعًا، خلال الشهر الماضي، في انتعاشة من مستوى صادرات يناير/كانون الثاني، وهو الأدنى منذ ما يزيد على عامَيْن.وبحسب قاعدة بيانات الشحنات النفطية لدى منصة الطاقة، زادت صادرات الخام الجزائري خلال الشهر الماضي بمعدل الثلث.شحنة نفط جزائرية نادرةتضمّنت صادرات خام مزيج الصحراء، في فبراير الماضي، شحنة نفط جزائرية نادرة إلى أيرلندا.وتُعد الشحنة النادرة من الجزائر إلى الدولة الأوروبية هي الأولى من نوعها منذ يونيو/حزيران عام 2018، رغم أن البيانات لم تتطرّق إلى حجم الشحنة تفصيليًا.وترتفع هذه الأحجام عن صادرات يناير من الخام الخفيف الحلو، البالغة 341 ألف برميل يوميًا التي تُعد الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وبصورة إجمالية، زادت صادرات الجزائر النفطية بنسبة 7% خلال العام الماضي 2024، إذ شحنت بحرًا 778 ألف برميل يوميًا من الخام ومشتقاته، ارتفاعًا من 729 ألف برميل يوميًا في العام السابق له.وتصدّرت كوريا الجنوبية أكبر مستوردي الشحنات الجزائرية المنقولة بحرًا بنحو 120 ألف برميل يوميًا، وحلّت فرنسا في المرتبة الثانية بما يقارب 103 آلاف برميل يوميًا.صادرات خام مزيج الصحراء الجزائرياختلفت وجهة صادرات خام مزيج الصحراء الجزائري في فبراير/شباط الماضي، وسجلت إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية ارتفاعًا، مقابل انخفاض في الشحنات إلى الأمريكتيْن.أوروبا والبحر المتوسطشحنت الجزائر 348 ألف برميل يوميًا من خام مزيج الصحراء إلى دول شمال غربي أوروبا والبحر المتوسط، بزيادة 26% على أساس شهري.واقتنصت فرنسا ثلث الصادرات، إذ سجلت تحميلات الشحنة الجزائرية 111 ألف برميل يوميًا.آسيا والمحيط الهادئخلال الشهر الماضي، زادت صادرات خام مزيج الصحراء إلى دول في آسيا والمحيط الهادئ، بنسبة 86% على أساس شهري.الأمريكتانعلى عكس الشحنات المرتفعة إلى أوروبا وآسيا، تراجعت صادرات الخام الجزائري إلى الأميركتيْن الشهر الماضي.وبلغت الصادرات 25 ألف برميل يوميًا، بتراجع قدره 3%.دولة عربية تطلق مشروع حاويات ضخم على البحر الأحمر بقيمة 800 مليون دولار
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https://sarabic.ae/20250308/دولة-عربية-تؤسس-أول-مصنع-كابلات-بحرية-بالشرق-الأوسط-والسادس-عالميا-1098504211.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنوات

07:07 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Fateh Guidoumأعلام الجزائر
أعلام الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Fateh Guidoum
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سجلت شحنة نفط جزائرية فريدة، حضورها ضمن خريطة صادرات شهر فبراير/شباط 2025 الماضي، إذ تُعد الأولى منذ 7 سنوات.
وسجّلت صادرات خام مزيج الصحراء الجزائري ارتفاعًا، خلال الشهر الماضي، في انتعاشة من مستوى صادرات يناير/كانون الثاني، وهو الأدنى منذ ما يزيد على عامَيْن.
وبحسب قاعدة بيانات الشحنات النفطية لدى منصة الطاقة، زادت صادرات الخام الجزائري خلال الشهر الماضي بمعدل الثلث.
وجاء تقدير الصادرات عقب أيام قليلة من الكشف عن شحنة ضخمة تصل إلى مليون برميل من الخام الجزائري لأكبر مصافي التكرير في أفريقيا، للتحميل خلال شهر مارس/آذار الجاري.

شحنة نفط جزائرية نادرة

تضمّنت صادرات خام مزيج الصحراء، في فبراير الماضي، شحنة نفط جزائرية نادرة إلى أيرلندا.
وتُعد الشحنة النادرة من الجزائر إلى الدولة الأوروبية هي الأولى من نوعها منذ يونيو/حزيران عام 2018، رغم أن البيانات لم تتطرّق إلى حجم الشحنة تفصيليًا.
وبلغت صادرات خام مزيج الصحراء الإجمالية الشهر الماضي نحو 445 ألف برميل يوميًا، بارتفاع قدره 31% على أساس شهري.
وترتفع هذه الأحجام عن صادرات يناير من الخام الخفيف الحلو، البالغة 341 ألف برميل يوميًا التي تُعد الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
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وبصورة إجمالية، زادت صادرات الجزائر النفطية بنسبة 7% خلال العام الماضي 2024، إذ شحنت بحرًا 778 ألف برميل يوميًا من الخام ومشتقاته، ارتفاعًا من 729 ألف برميل يوميًا في العام السابق له.
وتصدّرت كوريا الجنوبية أكبر مستوردي الشحنات الجزائرية المنقولة بحرًا بنحو 120 ألف برميل يوميًا، وحلّت فرنسا في المرتبة الثانية بما يقارب 103 آلاف برميل يوميًا.

صادرات خام مزيج الصحراء الجزائري

اختلفت وجهة صادرات خام مزيج الصحراء الجزائري في فبراير/شباط الماضي، وسجلت إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية ارتفاعًا، مقابل انخفاض في الشحنات إلى الأمريكتيْن.
أوروبا والبحر المتوسط
شحنت الجزائر 348 ألف برميل يوميًا من خام مزيج الصحراء إلى دول شمال غربي أوروبا والبحر المتوسط، بزيادة 26% على أساس شهري.
واقتنصت فرنسا ثلث الصادرات، إذ سجلت تحميلات الشحنة الجزائرية 111 ألف برميل يوميًا.
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ويُضاف إلى ذلك شحنة نفط جزائرية نادرة إلى أيرلندا، حسب بيانات شحن رصدتها منصة "آرغوس ميديا" المعنية بشؤون الطاقة.

آسيا والمحيط الهادئ
خلال الشهر الماضي، زادت صادرات خام مزيج الصحراء إلى دول في آسيا والمحيط الهادئ، بنسبة 86% على أساس شهري.
وقُدّر متوسط الصادرات بنحو 72 ألف برميل يوميًا، عقب تحميل شحنة باتجاه كوريا الجنوبية تضم مليونَي برميل.
الأمريكتان
على عكس الشحنات المرتفعة إلى أوروبا وآسيا، تراجعت صادرات الخام الجزائري إلى الأميركتيْن الشهر الماضي.
وبلغت الصادرات 25 ألف برميل يوميًا، بتراجع قدره 3%.
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