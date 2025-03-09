https://sarabic.ae/20250309/شحنة-نفط-جزائرية-نادرة-تتجه-إلى-دولة-أوروبية-لأول-مرة-منذ-7-سنوات-1098518670.html

شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنوات

شحنة نفط جزائرية نادرة تتجه إلى دولة أوروبية لأول مرة منذ 7 سنوات

سبوتنيك عربي

سجلت شحنة نفط جزائرية فريدة، حضورها ضمن خريطة صادرات شهر فبراير/شباط 2025 الماضي، إذ تُعد الأولى منذ 7 سنوات. 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T07:07+0000

2025-03-09T07:07+0000

2025-03-09T07:07+0000

اقتصاد

العالم العربي

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وسجّلت صادرات خام مزيج الصحراء الجزائري ارتفاعًا، خلال الشهر الماضي، في انتعاشة من مستوى صادرات يناير/كانون الثاني، وهو الأدنى منذ ما يزيد على عامَيْن.وبحسب قاعدة بيانات الشحنات النفطية لدى منصة الطاقة، زادت صادرات الخام الجزائري خلال الشهر الماضي بمعدل الثلث.شحنة نفط جزائرية نادرةتضمّنت صادرات خام مزيج الصحراء، في فبراير الماضي، شحنة نفط جزائرية نادرة إلى أيرلندا.وتُعد الشحنة النادرة من الجزائر إلى الدولة الأوروبية هي الأولى من نوعها منذ يونيو/حزيران عام 2018، رغم أن البيانات لم تتطرّق إلى حجم الشحنة تفصيليًا.وترتفع هذه الأحجام عن صادرات يناير من الخام الخفيف الحلو، البالغة 341 ألف برميل يوميًا التي تُعد الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وبصورة إجمالية، زادت صادرات الجزائر النفطية بنسبة 7% خلال العام الماضي 2024، إذ شحنت بحرًا 778 ألف برميل يوميًا من الخام ومشتقاته، ارتفاعًا من 729 ألف برميل يوميًا في العام السابق له.وتصدّرت كوريا الجنوبية أكبر مستوردي الشحنات الجزائرية المنقولة بحرًا بنحو 120 ألف برميل يوميًا، وحلّت فرنسا في المرتبة الثانية بما يقارب 103 آلاف برميل يوميًا.صادرات خام مزيج الصحراء الجزائرياختلفت وجهة صادرات خام مزيج الصحراء الجزائري في فبراير/شباط الماضي، وسجلت إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية ارتفاعًا، مقابل انخفاض في الشحنات إلى الأمريكتيْن.أوروبا والبحر المتوسطشحنت الجزائر 348 ألف برميل يوميًا من خام مزيج الصحراء إلى دول شمال غربي أوروبا والبحر المتوسط، بزيادة 26% على أساس شهري.واقتنصت فرنسا ثلث الصادرات، إذ سجلت تحميلات الشحنة الجزائرية 111 ألف برميل يوميًا.آسيا والمحيط الهادئخلال الشهر الماضي، زادت صادرات خام مزيج الصحراء إلى دول في آسيا والمحيط الهادئ، بنسبة 86% على أساس شهري.الأمريكتانعلى عكس الشحنات المرتفعة إلى أوروبا وآسيا، تراجعت صادرات الخام الجزائري إلى الأميركتيْن الشهر الماضي.وبلغت الصادرات 25 ألف برميل يوميًا، بتراجع قدره 3%.دولة عربية تطلق مشروع حاويات ضخم على البحر الأحمر بقيمة 800 مليون دولار

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