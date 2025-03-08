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دولة عربية تؤسس أول مصنع كابلات بحرية بالشرق الأوسط والسادس عالميا
دولة عربية تؤسس أول مصنع كابلات بحرية بالشرق الأوسط والسادس عالميا
سبوتنيك عربي
كشف وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، عن إنشاء مصنع للكابلات البحرية في البلاد، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار على مساحة 500 ألف متر مربع. 08.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-08T13:55+0000
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وبحسب بيان نشرته وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن الإعلان عن إنشاء مصنع الكابلات البحرية جاء خلال توقيع شركتي "القابضة للنقل البحري" و"السويدي إليكتريك"، مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل منطقة صناعية لوجستية متكاملة في ميناء دمياط بمساحة 6 ملايين متر مربع.وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، حيث سيتم إنشاء المنطقة الصناعية على مرحلتين. وأكد الوزير أن "الاتفاق يشمل تأسيس شركة جديدة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية اللوجيستية بنظام المطور الصناعي في منطقة دمياط الجديدة غرب دمياط".وأشار الوزير إلى أن شركة "السويدي للتنمية الصناعية" ستتولى تخطيط المدينة الصناعية وإنشاء البنية التحتية والمرافق لجذب المستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والصناعات الهندسية والبتروكيماويات.وأضاف وزير النقل المصري أن "المصنع سيكون مركزًا رئيسيًا للتصدير، حيث سيتم تصدير 100% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.وأكد أن "الكابلات البحرية تُعد شريانًا أساسيًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة، مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة وخدمات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية، ومن خلال هذا المشروع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا".
https://sarabic.ae/20240728/مصر-تنشئ-3-مصانع-استراتيجية-في-قطاع-السيارات-بالمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-1091192280.html
https://sarabic.ae/20220830/وزارة-الإنتاج-الحربي-المصرية-تعين-لأول-مرة-امرأة-في-منصب-رئيس-مصنع-ذخيرة-1067027256.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

دولة عربية تؤسس أول مصنع كابلات بحرية بالشرق الأوسط والسادس عالميا

13:55 GMT 08.03.2025
© Sputnik . Stockdonkeyإنترنت
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
© Sputnik . Stockdonkey
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كشف وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير، عن إنشاء مصنع للكابلات البحرية في البلاد، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار على مساحة 500 ألف متر مربع.
وبحسب بيان نشرته وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن الإعلان عن إنشاء مصنع الكابلات البحرية جاء خلال توقيع شركتي "القابضة للنقل البحري" و"السويدي إليكتريك"، مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل منطقة صناعية لوجستية متكاملة في ميناء دمياط بمساحة 6 ملايين متر مربع.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، حيث سيتم إنشاء المنطقة الصناعية على مرحلتين. وأكد الوزير أن "الاتفاق يشمل تأسيس شركة جديدة تتولى إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية اللوجيستية بنظام المطور الصناعي في منطقة دمياط الجديدة غرب دمياط".
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وأشار الوزير إلى أن شركة "السويدي للتنمية الصناعية" ستتولى تخطيط المدينة الصناعية وإنشاء البنية التحتية والمرافق لجذب المستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والصناعات الهندسية والبتروكيماويات.

وأوضح أن المصنع الجديد سيسهم في مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة، وسيضم المصنع برجًا عملاقًا بارتفاع يزيد على 180 مترًا، ليكون من بين الأطول في العالم في صناعة الكابلات البحرية، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.

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وأضاف وزير النقل المصري أن "المصنع سيكون مركزًا رئيسيًا للتصدير، حيث سيتم تصدير 100% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد أن "الكابلات البحرية تُعد شريانًا أساسيًا للربط بين القارات والدول في مجالات مختلفة، مثل نقل الطاقة الجديدة والمتجددة وخدمات شركات البترول والنفط، مما يجعلها تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي والبنية التحتية، ومن خلال هذا المشروع، ستتمكن مصر من تقديم حلول متطورة لدعم هذه القطاعات عالميًا".
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