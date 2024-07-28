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مصر تنشئ 3 مصانع استراتيجية في قطاع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
مصر تنشئ 3 مصانع استراتيجية في قطاع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
سبوتنيك عربي
كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة المصرية تعتزم تشييد 3 مصانع استراتيجية، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار دولار. 28.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-28T09:12+0000
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وحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن المصنع الأول متخصص فى تصنيع مكون الإطلاء والبرمجة والأجزاء الداخلية للمركبات.والثاني سيقوم بتصنيع بطاريات الليثيوم، وبطاريات "NiCd" باستخدام هيدروكسيد النيكل والكادميوم.أما الثالث سيتخصص في إنتاج الهياكل الفولاذية والألواح وبطاريات السيارات الكهربائية.وأشارت الوثيقة إلى أن مواقع إنشاء المشروعات الثلاثة ستقام فى منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.وأوضحت أن ذلك للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها منطقة قناة السويس وفقا لقانون تأسيسها، وأيضاً من الموانىء الاستراتيجية الكبرى القريبة منها مثل، ميناءي شرق بورسعيد، والسخنة. وستوفر مصر أيضا مجموعة من الحوافز للمستثمرين الجادين فى التنفيذ، تضمن "صفر" ضريبة جمركية على جميع المواد والأدوات المطلوبة للمشروع (إنشاء – تشغيل) مستوردة من الخارج، و"صفر" ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد من السوق المحلية أو الخارج لجميع المواد الخام، والمكونات، وقطع الغيار.كما تمنح المشروعات حافزا استثماريا كخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة %50 من إجمالي التكاليف بشرط ألا يتجاوز الحافز %80 من رأس المال المدفوع، ولا تتعدى فترة الخصم 7 سنوات، من تاريخ مزاولة النشاط.
https://sarabic.ae/20230727/روسيا-تعتزم-استئناف-إنتاج-سيارات-لادا-في-مصر-فيديو-1079485205.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مصر تنشئ 3 مصانع استراتيجية في قطاع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

09:12 GMT 28.07.2024
© Photo / unsplashمصنع سيارات صيني
مصنع سيارات صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
© Photo / unsplash
تابعنا عبر
كشفت وثيقة رسمية أن الحكومة المصرية تعتزم تشييد 3 مصانع استراتيجية، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار دولار.
وحسب الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فإن المصنع الأول متخصص فى تصنيع مكون الإطلاء والبرمجة والأجزاء الداخلية للمركبات.
والثاني سيقوم بتصنيع بطاريات الليثيوم، وبطاريات "NiCd" باستخدام هيدروكسيد النيكل والكادميوم.
أما الثالث سيتخصص في إنتاج الهياكل الفولاذية والألواح وبطاريات السيارات الكهربائية.
وأشارت الوثيقة إلى أن مواقع إنشاء المشروعات الثلاثة ستقام فى منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
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وأوضحت أن ذلك للاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تتمتع بها منطقة قناة السويس وفقا لقانون تأسيسها، وأيضاً من الموانىء الاستراتيجية الكبرى القريبة منها مثل، ميناءي شرق بورسعيد، والسخنة.
وستوفر مصر أيضا مجموعة من الحوافز للمستثمرين الجادين فى التنفيذ، تضمن "صفر" ضريبة جمركية على جميع المواد والأدوات المطلوبة للمشروع (إنشاء – تشغيل) مستوردة من الخارج، و"صفر" ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد من السوق المحلية أو الخارج لجميع المواد الخام، والمكونات، وقطع الغيار.
كما تمنح المشروعات حافزا استثماريا كخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة %50 من إجمالي التكاليف بشرط ألا يتجاوز الحافز %80 من رأس المال المدفوع، ولا تتعدى فترة الخصم 7 سنوات، من تاريخ مزاولة النشاط.
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