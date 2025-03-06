https://sarabic.ae/20250306/مصر-تستعد-لتنفيذ-أول-وأكبر-مشروع-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1098431147.html
مصر تستعد لتنفيذ أول وأكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط
مصر تستعد لتنفيذ أول وأكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت مجموعة "كونكريت بلس" و"العرجاني جروب"، عن تحالفهما الاستثماري والشراكة لتنفيذ مشروع ضخم تحت اسم "رولنج بلس"، وذلك لإنتاج إطارات السيارات والمركبات بكل... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T09:44+0000
2025-03-06T09:44+0000
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وكشف بيان صادر عن مجموعة "كونكريت بلس"، أن المشروع سيقام على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار يورو.وأشار البيان، إلى أن "الشراكة تهدف في المقام الأول إلى توفير العملة الصعبة من خلال تغطية احتياجات السوق المحلية المصرية من الإطارات، مما يساهم في تحقيق فائض من العملة الصعبة عبر إحلال الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تصدير الفائض من المنتج المصري من الإطارات، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وعالمي.وفق البيان، يستهدف المشروع أيضا تطبيق أحدث التكنولوجيا العالمية في عملية إنتاج الإطارات، مشيرا إلى أن "رولنج بلس"، يعتبر المصنع الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية للإطارات في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 8 ملايين إطار سنوياً.
https://sarabic.ae/20241201/طال-انتظاره-المصريون-يستعدون-إلى-حدث-هو-الأول-من-نوعه-خلال-أيام-1095367188.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تستعد لتنفيذ أول وأكبر مشروع من نوعه في الشرق الأوسط
أعلنت مجموعة "كونكريت بلس" و"العرجاني جروب"، عن تحالفهما الاستثماري والشراكة لتنفيذ مشروع ضخم تحت اسم "رولنج بلس"، وذلك لإنتاج إطارات السيارات والمركبات بكل أنواعها في الشرق الأوسط.
وكشف بيان صادر عن مجموعة "كونكريت بلس"، أن المشروع سيقام على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
، باستثمارات تصل إلى مليار يورو.
وأشار البيان، إلى أن "الشراكة تهدف في المقام الأول إلى توفير العملة الصعبة من خلال تغطية احتياجات السوق المحلية المصرية من الإطارات، مما يساهم في تحقيق فائض من العملة الصعبة عبر إحلال الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تصدير الفائض من المنتج المصري من الإطارات، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
وفق البيان، يستهدف المشروع أيضا تطبيق أحدث التكنولوجيا العالمية في عملية إنتاج الإطارات، مشيرا إلى أن "رولنج بلس"، يعتبر المصنع الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية للإطارات في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 8 ملايين إطار سنوياً.