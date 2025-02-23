عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح

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بث مباشر.. تشييع مهيب لحسن نصر الله في لبنان... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:16 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:42 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:41 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
13:51 GMT
8 د
صدى الحياة
خبير: لا يوجد أي مبرر اليوم لبقاء العقوبات الاقتصادية على سوريا
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: زيلينسكي لا يمتلك أوراقا للتفاوض مع روسيا و حضوره المفاوضات ليس ضروريا
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:16 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:39 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:52 GMT
8 د
تغطية خاصة
لبنان يودّع السيد حسن نصرالله... وفودٌ عربية ومشاركة دوليّة
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصراع في أوكرانيا اقتصادي وهو الملف الأهم بين واشنطن وموسكو
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
15:32 GMT
17 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم "حماة الوطن"
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: احتمالات السلام مرتفعة جدا لإنهاء الصراع في أوكرانيا
17:34 GMT
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250223/عشرات-السفن-تعود-إلى-قناة-السويس-بدلا-من-رأس-الرجاء-الصالح-1098086525.html
عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح
عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح
سبوتنيك عربي
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لا تزال تثبت مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، رغم التحديات التي واجهتها المنطقة خلال الفترة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T12:21+0000
2025-02-23T12:21+0000
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وجاء ذلك خلال كلمة لربيع، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الـ14، الذي يقام في مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.وأوضح ربيع أن "هذه العودة تعكس المؤشرات الإيجابية لاستقرار الأوضاع في البحر الأحمر"، متوقعا أن "تشهد القناة مزيدا من عودة الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة".وأكد الفريق ربيع أن "هيئة قناة السويس مستمرة في التواصل مع عملائها العالميين لضمان استقرار حركة الملاحة"، مشددًا على أن "القناة ستظل الخيار الأمثل لعبور السفن التجارية عالميا، بفضل موقعها الاستراتيجي وخططها التطويرية المستمرة".وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024، نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.وشهدت المنطقة، في الآونة الأخيرة، توقيع اتفاق هدنة بوساطة دولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز آمال عودة الاستقرار للحركة التجارية في البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20241228/نقلة-نوعية-مصر-تعلن-نجاح-التشغيل-التجريبي-لـازدواج-قناة-السويس-1096284041.html
https://sarabic.ae/20241112/مصر-تعلن-عن-مخطط-لتعويض-خسائر-قناة-السويس-1094704384.html
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عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح

12:21 GMT 23.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لا تزال تثبت مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، رغم التحديات التي واجهتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك خلال كلمة لربيع، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الـ14، الذي يقام في مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.

وكشف الفريق ربيع أن "الجهود المستمرة والتواصل مع الخطوط الملاحية أثمرت عن قيام 47 سفينة منذ بداية فبراير الجاري، بتعديل مسارها والعبور من قناة السويس بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح".

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وأوضح ربيع أن "هذه العودة تعكس المؤشرات الإيجابية لاستقرار الأوضاع في البحر الأحمر"، متوقعا أن "تشهد القناة مزيدا من عودة الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف رئيس الهيئة أن "التحديات المختلفة لم تكن عائقا أمام قناة السويس لاستكمال خطط التطوير الطموحة، حيث يمثل مشروع تطوير القطاع الجنوبي إنجازا جديدا في تحديث البنية التحتية للمجرى الملاحي، مما يعزز من قدرة القناة على استيعاب المزيد من السفن ويعزز مكانتها كممر ملاحي عالمي رئيسي".

وأكد الفريق ربيع أن "هيئة قناة السويس مستمرة في التواصل مع عملائها العالميين لضمان استقرار حركة الملاحة"، مشددًا على أن "القناة ستظل الخيار الأمثل لعبور السفن التجارية عالميا، بفضل موقعها الاستراتيجي وخططها التطويرية المستمرة".
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وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024، نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.
وشهدت المنطقة، في الآونة الأخيرة، توقيع اتفاق هدنة بوساطة دولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز آمال عودة الاستقرار للحركة التجارية في البحر الأحمر.
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