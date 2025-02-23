https://sarabic.ae/20250223/عشرات-السفن-تعود-إلى-قناة-السويس-بدلا-من-رأس-الرجاء-الصالح-1098086525.html

عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح

عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح

سبوتنيك عربي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لا تزال تثبت مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، رغم التحديات التي واجهتها المنطقة خلال الفترة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T12:21+0000

2025-02-23T12:21+0000

2025-02-23T12:21+0000

مصر

أخبار مصر الآن

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg

وجاء ذلك خلال كلمة لربيع، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الـ14، الذي يقام في مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.وأوضح ربيع أن "هذه العودة تعكس المؤشرات الإيجابية لاستقرار الأوضاع في البحر الأحمر"، متوقعا أن "تشهد القناة مزيدا من عودة الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة".وأكد الفريق ربيع أن "هيئة قناة السويس مستمرة في التواصل مع عملائها العالميين لضمان استقرار حركة الملاحة"، مشددًا على أن "القناة ستظل الخيار الأمثل لعبور السفن التجارية عالميا، بفضل موقعها الاستراتيجي وخططها التطويرية المستمرة".وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024، نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.وشهدت المنطقة، في الآونة الأخيرة، توقيع اتفاق هدنة بوساطة دولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز آمال عودة الاستقرار للحركة التجارية في البحر الأحمر.

https://sarabic.ae/20241228/نقلة-نوعية-مصر-تعلن-نجاح-التشغيل-التجريبي-لـازدواج-قناة-السويس-1096284041.html

https://sarabic.ae/20241112/مصر-تعلن-عن-مخطط-لتعويض-خسائر-قناة-السويس-1094704384.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار