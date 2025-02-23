https://sarabic.ae/20250223/عشرات-السفن-تعود-إلى-قناة-السويس-بدلا-من-رأس-الرجاء-الصالح-1098086525.html
عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح
عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح
سبوتنيك عربي
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لا تزال تثبت مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، رغم التحديات التي واجهتها المنطقة خلال الفترة... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T12:21+0000
2025-02-23T12:21+0000
2025-02-23T12:21+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg
وجاء ذلك خلال كلمة لربيع، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الـ14، الذي يقام في مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.وأوضح ربيع أن "هذه العودة تعكس المؤشرات الإيجابية لاستقرار الأوضاع في البحر الأحمر"، متوقعا أن "تشهد القناة مزيدا من عودة الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة".وأكد الفريق ربيع أن "هيئة قناة السويس مستمرة في التواصل مع عملائها العالميين لضمان استقرار حركة الملاحة"، مشددًا على أن "القناة ستظل الخيار الأمثل لعبور السفن التجارية عالميا، بفضل موقعها الاستراتيجي وخططها التطويرية المستمرة".وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024، نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.وشهدت المنطقة، في الآونة الأخيرة، توقيع اتفاق هدنة بوساطة دولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز آمال عودة الاستقرار للحركة التجارية في البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20241228/نقلة-نوعية-مصر-تعلن-نجاح-التشغيل-التجريبي-لـازدواج-قناة-السويس-1096284041.html
https://sarabic.ae/20241112/مصر-تعلن-عن-مخطط-لتعويض-خسائر-قناة-السويس-1094704384.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104357/12/1043571256_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_d51085388a66b0de888554e3b8424b7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
عشرات السفن تعود إلى قناة السويس بدلا من رأس الرجاء الصالح
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة لا تزال تثبت مكانتها كأحد أهم شرايين التجارة العالمية، رغم التحديات التي واجهتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وجاء ذلك خلال كلمة لربيع، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الـ14، الذي يقام في مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.
وكشف الفريق ربيع أن "الجهود المستمرة والتواصل مع الخطوط الملاحية أثمرت عن قيام 47 سفينة منذ بداية فبراير الجاري، بتعديل مسارها والعبور من قناة السويس بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح".
28 ديسمبر 2024, 14:49 GMT
وأوضح ربيع أن "هذه العودة تعكس المؤشرات الإيجابية لاستقرار الأوضاع في البحر الأحمر"، متوقعا أن "تشهد القناة مزيدا من عودة الخطوط الملاحية خلال الفترة المقبلة".
وأضاف رئيس الهيئة أن "التحديات المختلفة لم تكن عائقا أمام قناة السويس لاستكمال خطط التطوير الطموحة، حيث يمثل مشروع تطوير القطاع الجنوبي إنجازا جديدا في تحديث البنية التحتية للمجرى الملاحي، مما يعزز من قدرة القناة على استيعاب المزيد من السفن ويعزز مكانتها كممر ملاحي عالمي رئيسي".
وأكد الفريق ربيع أن "هيئة قناة السويس مستمرة في التواصل مع عملائها العالميين لضمان استقرار حركة الملاحة"، مشددًا على أن "القناة ستظل الخيار الأمثل لعبور السفن التجارية عالميا، بفضل موقعها الاستراتيجي وخططها التطويرية المستمرة".
12 نوفمبر 2024, 07:39 GMT
وكانت إيرادات قناة السويس
قد تراجعت بنسبة 60% في عام 2024، نتيجة التوترات في البحر الأحمر والهجمات على السفن.
وشهدت المنطقة، في الآونة الأخيرة، توقيع اتفاق هدنة بوساطة دولية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ما يعزز آمال عودة الاستقرار للحركة التجارية في البحر الأحمر.