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مصر تعلن عن مخطط لتعويض خسائر قناة السويس
مصر تعلن عن مخطط لتعويض خسائر قناة السويس
سبوتنيك عربي
تبحث مصر استراتيجيتها المستقبلية لتنمية إيرادات قناة السويس عن طريق تنويع مصادر الدخل وتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T07:39+0000
2024-11-12T07:39+0000
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واجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، لبحث النتائج المالية لنشاط الهيئة من أجل تنمية الإيرادات المحققة من شركات ومشروعات الهيئة المختلفة، حسبما جاء في بيان نشرته الهيئة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).جرى الاجتماع في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور منتصر خليل، مدير الإدارة المالية وممثلي الإدارات المختلفة بالهيئة.وبحث الاجتماع النتائج المالية لنشاط الهيئة خلال العام المالي 2023/ 2024، كما تناول سبل تنمية الإيرادات المحققة خلال العام المالي المقبل، عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط.وبحسب البيان، فإن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة تسعى إلى تعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية في مصر عبر تفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، بما يقود إلى تحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة.وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو دعم مجموعة شركاتها التابعة العاملة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية.ولفت إلى أنه يجري بحث أبرز النتائج المالية المحققة وسبل زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة عن طريق تطوير الشركات المرتبطة بالهيئة.ولفت إلى أن ذلك يشمل شركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتوطين صناعة اليخوت البحرية بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ بالشراكة مع وزارة النقل.
https://sarabic.ae/20241102/هيئة-قناة-السويس-ترد-لأول-مرة-على-عبور-سفن-حربية-المجرى-الملاحي-1094410451.html
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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعلن عن مخطط لتعويض خسائر قناة السويس

07:39 GMT 12.11.2024
© AP Photoقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تبحث مصر استراتيجيتها المستقبلية لتنمية إيرادات قناة السويس عن طريق تنويع مصادر الدخل وتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة.
واجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، لبحث النتائج المالية لنشاط الهيئة من أجل تنمية الإيرادات المحققة من شركات ومشروعات الهيئة المختلفة، حسبما جاء في بيان نشرته الهيئة على صفحته الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
جرى الاجتماع في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور منتصر خليل، مدير الإدارة المالية وممثلي الإدارات المختلفة بالهيئة.
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وبحث الاجتماع النتائج المالية لنشاط الهيئة خلال العام المالي 2023/ 2024، كما تناول سبل تنمية الإيرادات المحققة خلال العام المالي المقبل، عن طريق تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط.
وبحسب البيان، فإن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة تسعى إلى تعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية في مصر عبر تفعيل الشراكات مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، بما يقود إلى تحويل قناة السويس إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المختلفة.
وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة قطعت شوطا كبيرا نحو دعم مجموعة شركاتها التابعة العاملة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية.
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ولفت إلى أنه يجري بحث أبرز النتائج المالية المحققة وسبل زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة عن طريق تطوير الشركات المرتبطة بالهيئة.
ولفت إلى أن ذلك يشمل شركة قناة السويس للقوارب الحديثة لتوطين صناعة اليخوت البحرية بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ بالشراكة مع وزارة النقل.
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