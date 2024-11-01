https://sarabic.ae/20241101/مصر-تكشف-عن-حجم-خسارة-اقتصادها-من-هجمات-أنصار-الله-في-باب-المندب-والبحر-الأحمر-1094405241.html

مصر تكشف عن حجم خسارة اقتصادها من هجمات "أنصار الله" في باب المندب والبحر الأحمر

مصر تكشف عن حجم خسارة اقتصادها من هجمات "أنصار الله" في باب المندب والبحر الأحمر

سبوتنيك عربي

كشفت مصر، اليوم الجمعة، عن تداعيات هجمات جماعة "أنصار الله" اليمنية على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتأثيرها السلبي على المصالح... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T20:52+0000

2024-11-01T20:52+0000

2024-11-01T20:52+0000

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وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، أن تلك التداعيات كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.وتعد هذه أول زيارة لدومينجيز إلى مصر، منذ توليه منصبه، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وأكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء، "حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المنظمة لما يمثله الشحن والنقل البحري من أهمية متقدمة بالنسبة لمصر، لاسيما فى ضوء أهمية قناة السويس كأحد أبرز الممرات المائية العالمية، وكذلك لما تمتلكه مصر من سواحل ممتدة علي البحرين الأحمر والمتوسط".كما أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن "تطلع مصر لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة الخاص بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمدينة الإسكندرية خلال الأشهر القادمة"، مشيرا إلى أن "استضافة مصر لهذا المكتب من شأنه تعزيز التعاون بين المنظمة ودول المنطقة والدفع به الي آفاق أرحب".وكانت مجموعة الشحن البحري الدنماركية "إيه بي مولر ميرسك"، قالت أمس الخميس، إنها لا تتوقع استئناف الإبحار عبر قناة السويس حتى "في عام 2025".وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، فنسنت كليرك، في تصريحات للصحفيين: "لا توجد علامات على وقف التصعيد وليس من الآمن أن تذهب سفننا أو أفرادنا إلى هناك... توقعاتنا في هذه المرحلة هي أن الأمر سيستمر حتى عام 2025"، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت مساء يوم الاثنين الماضي، تنفيذ 3 عمليات عسكرية "ضمن الاستمرار في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي".وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن الجماعة "نفذت 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب".وأضاف سريع أن "العملية الأولى استهدفت سفينة "إس سي مونتريال" جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين"، فيما "استهدفت العملية الثانية سفينة "ميسرك كولون" في البحر العربي بصاروخ مجنح".وتابع المتحدث العسكري: "العملية الثالثة استهدفت سفينة "موتارو" في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الثلاث ضد السفن حققت إصابات دقيقة ومباشرة.وتسببت الهجمات على السفن في البحر الأحمر، من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن، ونتج عن ذلك ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.في حين تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غارات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

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