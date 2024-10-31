https://sarabic.ae/20241031/خوفا-من-أنصار-الله-سفن-الغرب-الحربية-تفر-من-البحر-الأحمر-1094354199.html
خوفا من "أنصار الله"... سفن الغرب الحربية تفر من البحر الأحمر
خوفا من "أنصار الله"... سفن الغرب الحربية تفر من البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
نجحت جماعة "أنصار الله" اليمنية في فرض توازن عسكري جديد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بعدما كبدت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها خسائر اقتصادية وعسكرية... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T11:46+0000
2024-10-31T11:46+0000
2024-10-31T11:46+0000
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وأدى استخدام "أنصار الله" تكتيكات هجومية جديدة تعتمد على أسلحة منخفضة التكلفة إلى تمكينها من مواصلة القتال ضد أضخم الأساطيل الحربية التي أرسلتها سفنها في تحالفات مختلفة إلى البحر الأحمر دون أن تتمكن من تعطيل قدرة الجماعة على مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل أو المرتبط بها أو بأي من حلفائها.وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أصدر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس توجيها للقوات البحرية الألمانية التي كانت موجودة في آسيا أن تتخذ مسار العودة إلى أوروبا عبر طريق رأس الرجاء الصالح لتتجنب العبور في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بسبب هجمات "أنصار الله".وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، فإن أمر وزير الدفاع صدر للسفينة الحربية "بادن فورتمبيرغ" وسفينة الإمداد "فرانكفورت أم ماين"، اللتان كانت تشاركان في مهام بحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن قرار تجنب العبور في البحر الأحمر سببه تدهور الوضع الأمني في المنطقة بشكل كبير، وعدم قدرة حلفاء ألمانيا في حماية تلك السفن أثناء من هجمات "أنصار الله" أثناء عبورها للمنطقة.كما ربطت وزارة الدفاع الألمانية هذا القرار بتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وعدم وجود قدرات بحرية كافية لمواجهة أي هجمات محتملة في البحر الأحمر.وتخشى الدول الغربية من القدرات المتنامية لـ"أنصار الله" خاصة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة الانقضاضية، إضافة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بتطوير غواصات مسيرة هجومية وصفها خبراء بأنها ستمثل أكبر خطرا على السفن الحربية والتجارية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241030/ما-هي-غواصة-القارعة-التي-كشفت-عنها-أنصار-الله-وكيف-تعمل-1094301768.html
https://sarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html
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رصد عسكري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار ألمانيا
رصد عسكري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار ألمانيا
خوفا من "أنصار الله"... سفن الغرب الحربية تفر من البحر الأحمر
نجحت جماعة "أنصار الله" اليمنية في فرض توازن عسكري جديد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بعدما كبدت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها خسائر اقتصادية وعسكرية باهظة خلال ما يقرب من عام.
وأدى استخدام "أنصار الله" تكتيكات هجومية جديدة تعتمد على أسلحة منخفضة التكلفة
إلى تمكينها من مواصلة القتال ضد أضخم الأساطيل الحربية التي أرسلتها سفنها في تحالفات مختلفة إلى البحر الأحمر دون أن تتمكن من تعطيل قدرة الجماعة على مهاجمة السفن التابعة لإسرائيل أو المرتبط بها أو بأي من حلفائها.
وبحسب وسائل إعلام غربية، فقد أصدر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس توجيها للقوات البحرية الألمانية التي كانت موجودة في آسيا أن تتخذ مسار العودة إلى أوروبا عبر طريق رأس الرجاء الصالح لتتجنب العبور في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن بسبب هجمات "أنصار الله".
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، فإن أمر وزير الدفاع صدر للسفينة الحربية "بادن فورتمبيرغ" وسفينة الإمداد "فرانكفورت أم ماين"، اللتان كانت تشاركان في مهام بحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن قرار تجنب العبور في البحر الأحمر سببه تدهور الوضع الأمني في المنطقة بشكل كبير، وعدم قدرة حلفاء ألمانيا في حماية تلك السفن
أثناء من هجمات "أنصار الله" أثناء عبورها للمنطقة.
28 ديسمبر 2023, 14:00 GMT
كما ربطت وزارة الدفاع الألمانية هذا القرار بتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران وعدم وجود قدرات بحرية كافية لمواجهة أي هجمات محتملة في البحر الأحمر.
وتخشى الدول الغربية من القدرات المتنامية لـ"أنصار الله" خاصة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للسفن
والطائرات المسيرة الانقضاضية، إضافة إلى ما تم الكشف عنه مؤخرا بتطوير غواصات مسيرة هجومية وصفها خبراء بأنها ستمثل أكبر خطرا على السفن الحربية والتجارية في المنطقة.