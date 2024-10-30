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https://sarabic.ae/20241030/ما-هي-غواصة-القارعة-التي-كشفت-عنها-أنصار-الله-وكيف-تعمل-1094301768.html
ما هي غواصة "القارعة" التي كشفت عنها "أنصار الله" وكيف تعمل؟
ما هي غواصة "القارعة" التي كشفت عنها "أنصار الله" وكيف تعمل؟
سبوتنيك عربي
تمثل الغواصات بجميع أنواعها، أخطر الأسلحة البحرية التي عرفها العالم لأنها مصممة للعمل تحت سطح الماء، حيث تكون وسائل الكشف عنها محدودة مقارنة بوسائل رصد أهداف... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T06:51+0000
2024-10-30T06:51+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ورغم وجود الغواصات الضخمة بأنواعها نووية وتقليدية، إلا أن تطوير غواصات صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد، جعل هذا السلاح أكثر فتكا، وفتح الباب واسعا أمام وجود نوع جديد من التهديدات البحرية التي تواجهها الجيوش الكبرى.ففي البحر الأحمر، استطاعت الأسلحة رخيصة التكلفة صغيرة الحجم أن تغير موازين القوى بين جيوش تمتلك أساطيل حربية ضخمة وبين جماعة "أنصار الله" اليمنية التي تمتلك ترسانات أسلحة صغيرة تم توظيفها بطريقة فعالة لتحقيق أهداف المواجهة مع الوحدات البحرية الغربية.فبعدما أثبتت "أنصار الله" نجاحها في استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للسفن في إلحاق أضرار كبيرة بالسفن الأمريكية والغربية، خلال نحو عام مضى، بدأت مرحلة جديدة من المواجهات بين الطرفين باستخدام تكتيكات هجومية مخيفة تعتمد على الغواصات المسيرة الصغيرة.وقبل يومين، كشفت "أنصار الله" عن غواصة مسيرة جديدة قالت إنه تم تصنيعها محليا، مشيرة إلى أنها تحمل اسم "القارعة".وتظهر الصورة التي نشرتها "أنصار الله" للغواصات الجديدة أنها مصممة على شكل الطوربيدات الهجومية، لكنها تختلف في التصميم الذي يسمح لمشغلها بالتحكم فيها عن بعد وتكليفها بمهام مختلفة.وخلال المناورات، استطاعت غواصة "أنصار الله" أن تنفذ مهمة تدمير نموذج لإحدى السفن الحربية في البحر الأحمر، بحسب مقطع فيديو، ظهرت فيه الغواصة وهي تطفو فوق سطح الماء مباشرة قبل أن تعاود الغوص حتى تواصل عملية التخفي في رحلتها نحو الهدف.وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن اللقطات التي ظهرت للغواصة تشير إلى أن طولها يصل إلى عدة أمتار، وأنها تستطيع ركوب الأمواج أو الإبحار تحت سطحها مباشرة مما يجعل خطرها أكبر على السفن المعادية.ورغم ظهورها بلون أصفر في الصور التي نشرتها "أنصار الله"، إلا أن طبيعة المهام العملياتية لهذه الغواصة المسيرة ستقود لتغيير لونها حسب البيئة التي تعمل فيها لتصبح عملية رصدها أكثر صعوبة.ولفت التقرير إلى أن هذه الغواصة الصغيرة من المتوقع أن تصبح خطرا كبيرا على السفن التجارية والحربية التابعة للدول الغربية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، كما أنه من المتوقع أن يتم تزويدها بجهاز رصد "سونار" لرصد الأهداف بالموجات الصوتية في حالة انخفاض مستويات الرؤية ليلا أو بسبب ظروف الطقس السيء.الغواصة الأمريكيةأشارت وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية إلى أن الكشف عن غواصة "أنصار الله" المسيرة جاء بعد استيلاء الجماعة، على غواصة مسيرة أمريكية طراز "ريمس - 600"، أرسلها الأسطول الأمريكي في مهمة استطلاعية قبالة سواحل اليمن عام 2018.وقارن التقرير بين قدرات غواصة "أنصار الله" التي تم الكشف عنها وبين الغواصة الأمريكية "ريمس - 600"، مشيرا إلى أن الأولى مصممة للبقاء لمدة 70 ساعة تحت الماء والوصول إلى عمق يصل إلى 600 متر، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن تمتلك غواصة "القارعة" قدرات مشابهة.
https://sarabic.ae/20241028/أنصار-الله-تكشف-عن-غواصة-مسيرة-يمنية-الصنع-تحمل-اسم-القارعة-فيديو-1094239919.html
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رصد عسكري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي غواصة "القارعة" التي كشفت عنها "أنصار الله" وكيف تعمل؟

06:51 GMT 30.10.2024
© AP Photoغواصة روبوتية
غواصة روبوتية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تمثل الغواصات بجميع أنواعها، أخطر الأسلحة البحرية التي عرفها العالم لأنها مصممة للعمل تحت سطح الماء، حيث تكون وسائل الكشف عنها محدودة مقارنة بوسائل رصد أهداف السطح والأهداف البرية والجوية.
ورغم وجود الغواصات الضخمة بأنواعها نووية وتقليدية، إلا أن تطوير غواصات صغيرة يتم التحكم فيها عن بعد، جعل هذا السلاح أكثر فتكا، وفتح الباب واسعا أمام وجود نوع جديد من التهديدات البحرية التي تواجهها الجيوش الكبرى.
غواصة يمنية مسيرة تحمل اسم القارعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
"أنصار الله" تكشف عن غواصة مسيرة يمنية الصنع تحمل اسم" القارعة"... فيديو
28 أكتوبر, 11:40 GMT
ففي البحر الأحمر، استطاعت الأسلحة رخيصة التكلفة صغيرة الحجم أن تغير موازين القوى بين جيوش تمتلك أساطيل حربية ضخمة وبين جماعة "أنصار الله" اليمنية التي تمتلك ترسانات أسلحة صغيرة تم توظيفها بطريقة فعالة لتحقيق أهداف المواجهة مع الوحدات البحرية الغربية.
فبعدما أثبتت "أنصار الله" نجاحها في استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ المضادة للسفن في إلحاق أضرار كبيرة بالسفن الأمريكية والغربية، خلال نحو عام مضى، بدأت مرحلة جديدة من المواجهات بين الطرفين باستخدام تكتيكات هجومية مخيفة تعتمد على الغواصات المسيرة الصغيرة.
وقبل يومين، كشفت "أنصار الله" عن غواصة مسيرة جديدة قالت إنه تم تصنيعها محليا، مشيرة إلى أنها تحمل اسم "القارعة".
وتظهر الصورة التي نشرتها "أنصار الله" للغواصات الجديدة أنها مصممة على شكل الطوربيدات الهجومية، لكنها تختلف في التصميم الذي يسمح لمشغلها بالتحكم فيها عن بعد وتكليفها بمهام مختلفة.
وخلال المناورات، استطاعت غواصة "أنصار الله" أن تنفذ مهمة تدمير نموذج لإحدى السفن الحربية في البحر الأحمر، بحسب مقطع فيديو، ظهرت فيه الغواصة وهي تطفو فوق سطح الماء مباشرة قبل أن تعاود الغوص حتى تواصل عملية التخفي في رحلتها نحو الهدف.
وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن اللقطات التي ظهرت للغواصة تشير إلى أن طولها يصل إلى عدة أمتار، وأنها تستطيع ركوب الأمواج أو الإبحار تحت سطحها مباشرة مما يجعل خطرها أكبر على السفن المعادية.
ورغم ظهورها بلون أصفر في الصور التي نشرتها "أنصار الله"، إلا أن طبيعة المهام العملياتية لهذه الغواصة المسيرة ستقود لتغيير لونها حسب البيئة التي تعمل فيها لتصبح عملية رصدها أكثر صعوبة.
ولفت التقرير إلى أن هذه الغواصة الصغيرة من المتوقع أن تصبح خطرا كبيرا على السفن التجارية والحربية التابعة للدول الغربية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، كما أنه من المتوقع أن يتم تزويدها بجهاز رصد "سونار" لرصد الأهداف بالموجات الصوتية في حالة انخفاض مستويات الرؤية ليلا أو بسبب ظروف الطقس السيء.

الغواصة الأمريكية

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية وإيرانية إلى أن الكشف عن غواصة "أنصار الله" المسيرة جاء بعد استيلاء الجماعة، على غواصة مسيرة أمريكية طراز "ريمس - 600"، أرسلها الأسطول الأمريكي في مهمة استطلاعية قبالة سواحل اليمن عام 2018.
وقارن التقرير بين قدرات غواصة "أنصار الله" التي تم الكشف عنها وبين الغواصة الأمريكية "ريمس - 600"، مشيرا إلى أن الأولى مصممة للبقاء لمدة 70 ساعة تحت الماء والوصول إلى عمق يصل إلى 600 متر، مشيرا إلى أن هناك تقديرات بأن تمتلك غواصة "القارعة" قدرات مشابهة.
© Sputnik12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها "أنصار الله"
12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
12 نوعا من الصواريخ المضادة للسفن تستخدمها "أنصار الله"
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