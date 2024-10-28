https://sarabic.ae/20241028/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تنفيذ-3-عمليات-عسكرية-على-3-سفن-في-البحرين-الأحمر-والعربي-وباب-المندب---1094259721.html
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الاثنين، تنفيذ 3 عمليات عسكرية "ضمن الاستمرار في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي". 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T19:42+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن الجماعة "نفذت 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب".وأضاف سريع أن "العملية الأولى استهدفت سفينة "إس سي مونتريال" جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين"، فيما "استهدفت العملية الثانية سفينة "ميسرك كولون" في البحر العربي بصاروخ مجنح".وتابع المتحدث العسكري: "العملية الثالثة استهدفت سفينة "موتارو" في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الثلاث ضد السفن حققت إصابات دقيقة ومباشرة.وكشفت "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأحد، عن غواصة مسيّرة محلية الصنع، تحمل اسم "القارعة"، وذلك خلال مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر.وقالت "أنصار الله" في بيان، إن قواتها نفذت مناورات عسكرية تكتيكية على ساحل البحر الأحمر في إطار "معركة إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني".ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مشاهد من المناورة التي قال إنها "تحاكي التصدي لأربع موجات هجومية واسعة بحرا وبرا".وشملت المناورة مشاهد عرضت لأول مرة لغواصة مسيّرة تحمل اسم "القارعة" محلية الصنع.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.في حين تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غارات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20241018/قصف-جوي-أمريكي-بريطاني-على-مناطق-لـأنصار-الله-في-الحديدة-اليمنية---عاجل-1093932497.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله
"أنصار الله" تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية ضد 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب
19:42 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 19:58 GMT 28.10.2024)
حصري
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم الاثنين، تنفيذ 3 عمليات عسكرية "ضمن الاستمرار في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي".
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن الجماعة "نفذت 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب".
وأضاف سريع أن "العملية الأولى استهدفت سفينة "إس سي مونتريال" جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين"، فيما "استهدفت العملية الثانية سفينة "ميسرك كولون" في البحر العربي بصاروخ مجنح".
وتابع المتحدث العسكري: "العملية الثالثة استهدفت سفينة "موتارو" في البحر الأحمر وباب المندب وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن العمليات العسكرية الثلاث ضد السفن حققت إصابات دقيقة ومباشرة.
وكشفت "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأحد، عن غواصة مسيّرة محلية الصنع
، تحمل اسم "القارعة"، وذلك خلال مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر.
وقالت "أنصار الله" في بيان، إن قواتها نفذت مناورات عسكرية تكتيكية على ساحل البحر الأحمر في إطار "معركة إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني".
ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مشاهد من المناورة التي قال إنها "تحاكي التصدي لأربع موجات هجومية واسعة بحرا وبرا".
وشملت المناورة مشاهد عرضت لأول مرة لغواصة مسيّرة تحمل اسم "القارعة" محلية الصنع.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
في حين تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غارات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.