https://sarabic.ae/20241018/قصف-جوي-أمريكي-بريطاني-على-مناطق-لـأنصار-الله-في-الحديدة-اليمنية---عاجل-1093932497.html

قصف جوي أمريكي بريطاني على مناطق لـ"أنصار الله" في الحديدة اليمنية

قصف جوي أمريكي بريطاني على مناطق لـ"أنصار الله" في الحديدة اليمنية

سبوتنيك عربي

قامت الولايات المتحدة وبريطانيا، مساء الجمعة، بقصف جوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بمناطق سيطرة الجماعة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن جنوبي البحر... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T22:44+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليمنية لـ "سبوتنيك" أن مقاتلات أمريكية وبريطانية نفذت غارتين على مواقع في الشريط الساحلي على البحر الأحمر بمنطقة رأس عيسى في مديرية الصلِّيف (70 كم) شمال غربي محافظة الحديدة.ويذكر أن منطقة رأس عيسى تعد مرسى نفطيا يتبع إداريا ميناء الصلِّيف، ويحوي منشآت لتخزين النفط.فيما يشار إلى أن القصف الجوي يأتي بعد إعلان "أنصار الله" مهاجمة سفينة تجارية في البحر العربي بطائرات مُسيرة، في وقت سابق من الجمعة، وذلك ضمن هجمات الجماعة التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، قد أعلن ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى 196 سفينة.وجدد الحوثي التأكيد على استمرار الهجمات ومواصلة القصف بالصواريخ والطائرات المُسيرة على إسرائيل، كاشفا عن تنفيذ عمليات خلال الأسبوع الماضي، بـ 25 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241018/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-سفينة-جديدة-في-البحر-العربي-بالطائرات-المسيرة-1093932260.html

https://sarabic.ae/20241017/أول-تعليق-من-جماعة-أنصار-الله-بعد-الضربات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-1093848914.html

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