https://sarabic.ae/20241017/أول-تعليق-من-جماعة-أنصار-الله-بعد-الضربات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-1093848914.html

أول تعليق من جماعة "أنصار الله" بعد الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

أول تعليق من جماعة "أنصار الله" بعد الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن

سبوتنيك عربي

صرح نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمن عدوانها على اليمن"، مؤكدًا... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T06:16+0000

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من جهته، قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" محمد البخيتي، إن "الضربة الأمريكية الأخيرة لن توقف عملياتنا المساندة لغزة"، مشيرًا إلى أن الجماعة "تتلقى اتصالات أمريكية بريطانية لوقف عملياتها في البحر الأحمر".وشنّت طائرات حربية أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله"، في صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية مشتركة تنفذها واشنطن ولندن، رداً على هجمات شنتها الجماعة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت معسكر "الحفا" التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا في شرق صنعاء، حيث تم تنفيذ 4 غارات، كما استهدفت 4 غارات أخرى معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للجماعة في جبال شرق صعدة، من بينها معسكر "كهلان".من جانبه، أفاد تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ6 غارات مناطق التلفزيون، الحفا وجربان شمال وشرق وجنوب صنعاء"، وأضاف أن "9 غارات أخرى استهدفت منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة".تأتي هذه الضربات بعد تصريحات زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الذي أعلن أن قواته أطلقت أكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة على إسرائيل، خلال العام الماضي، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعماً للفصائل الفلسطينية، بحسب قوله.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241017/تقرير-قصف-مواقع-أنصار-الله-في-اليمن-رسالة-إلى-إيران-1093848244.html

https://sarabic.ae/20241016/بعد-تحذيرات-المبعوث-الأممي-هل-تتراجع-أنصار-الله-عن-عملياتها-في-البحر-الأحمر-وإسرائيل-1093839691.html

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