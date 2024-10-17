https://sarabic.ae/20241017/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-تشن-غارات-على-معسكرات-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-صنعاء-وصعدة-1093847032.html

مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على معسكرات لجماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء وصعدة

مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على معسكرات لجماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء وصعدة

سبوتنيك عربي

شنت طائرات أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية... 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T02:38+0000

2024-10-17T02:38+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" أن الغارات استهدفت معسكر الحَّفا التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا في شرق صنعاء، حيث تم تنفيذ 4 غارات. كما استهدفت 4 غارات أخرى معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للجماعة في جبال شرق صعدة، من بينها معسكر كهلان.تأتي هذه الضربات بعد تصريحات زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الذي أعلن في وقت سابق أن قواته أطلقت أكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة على إسرائيل خلال العام الماضي، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل، وأمريكا، وبريطانيا دعماً للفصائل الفلسطينية.وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وفي العاشر من تشرين أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241010/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-1093628094.html

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