https://sarabic.ae/20241010/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-1093628094.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة سفينتين إحداهما سفينة نفط أمريكية، في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ضمن هجماتها التي تقول الجماعة إنها... 10.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-10T19:29+0000
2024-10-10T19:29+0000
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العالم العربي
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
طوفان الأقصى
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وذكر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، عبر منصة "إكس"، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت من خلالها سفينة (أولمبيك سبيريت) النفطية الأمريكية، في البحر الأحمر بــ 11 صاروخًا بالستيًا وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة".وأضاف سريع أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدف سفينة (إس تي.جون) في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة".وأكد المتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي"، مشددًا على "أنها لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".ويأتي هجوم "أنصار الله" على السفينتين، بعد أيام، من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواته هاجمت إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة خلال عام، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بتل أبيب وأمريكا وبريطانيا، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا استمرار هجمات جماعته وتصعيد عملياتها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241010/الصحة-اللبنانية-مقتل-11-شخصا-وإصابة-48-آخرين-في-حصيلة-أولية-للغارات-الإسرائيلية-على-بيروت-1093626771.html
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رصد عسكري, أنصار الله, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
رصد عسكري, أنصار الله, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة سفينتين إحداهما سفينة نفط أمريكية، في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ضمن هجماتها التي تقول الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، دعمًا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، و"حزب الله" في لبنان.
وذكر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، عبر منصة "إكس"، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت من خلالها سفينة (أولمبيك سبيريت) النفطية الأمريكية، في البحر الأحمر بــ 11 صاروخًا بالستيًا وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة".
وأوضح أن "العملية نفذت بشكلٍ مشتركٍ بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية".
وأضاف سريع أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدف سفينة (إس تي.جون) في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة".
وذكر أن "استهداف السفينة تم لانتهاك الشركة المالكة لها قرار (الجماعة) حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي"، مشددًا على "أنها لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".
ويأتي هجوم "أنصار الله" على السفينتين، بعد أيام، من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواته هاجمت إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة خلال عام، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بتل أبيب وأمريكا وبريطانيا، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا استمرار هجمات جماعته وتصعيد عملياتها.
وفي العاشر من تشرين أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.