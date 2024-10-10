https://sarabic.ae/20241010/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-1093628094.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مهاجمة سفينتين إحداهما سفينة نفط أمريكية، في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ضمن هجماتها التي تقول الجماعة إنها... 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T19:29+0000

2024-10-10T19:29+0000

2024-10-10T19:29+0000

رصد عسكري

أنصار الله

العالم العربي

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093412321_0:157:1206:835_1920x0_80_0_0_9fe0f67bd171b38d33c126d27538657d.png

وذكر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، عبر منصة "إكس"، أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت من خلالها سفينة (أولمبيك سبيريت) النفطية الأمريكية، في البحر الأحمر بــ 11 صاروخًا بالستيًا وطائرتين مسيرتين وقد أصيبت إصابة مباشرة وبالغة".وأضاف سريع أن "العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدف سفينة (إس تي.جون) في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة".وأكد المتحدث العسكري لـ"أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي"، مشددًا على "أنها لن توقف عملياتها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".ويأتي هجوم "أنصار الله" على السفينتين، بعد أيام، من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، أن قواته هاجمت إسرائيل بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة خلال عام، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بتل أبيب وأمريكا وبريطانيا، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي، مؤكدًا استمرار هجمات جماعته وتصعيد عملياتها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241010/الصحة-اللبنانية-مقتل-11-شخصا-وإصابة-48-آخرين-في-حصيلة-أولية-للغارات-الإسرائيلية-على-بيروت-1093626771.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أنصار الله, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى