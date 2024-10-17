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تقرير: قصف مواقع "أنصار الله" في اليمن رسالة إلى إيران
تقرير: قصف مواقع "أنصار الله" في اليمن رسالة إلى إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الهجوم الأمريكي البريطاني المشترك على جماعة "أنصار الله" في اليمن، هو "رسالة واضحة إلى إيران". 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T05:38+0000
2024-10-17T05:38+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن "القصف الأمريكي البريطاني المشترك، تمثل في استهداف مستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين تحت الأرض، حيث تم استخدام القاذفة "B-2 Spirit" القادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض".وأوضحت الصحيفة أن "مثل هذا الهجوم على اليمن يُعد رسالة مؤكدة بأنه بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، باستخدام هذا النوع من القاذفات الأمريكية، التي يمكنها حمل أسلحة ثقيلة".ويأتي هذا الأمر في وقت شنّت فيه طائرات حربية أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية مشتركة تنفذها واشنطن ولندن، رداً على هجمات شنتها الجماعة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة. وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت معسكر "الحفا" التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا في شرق صنعاء، حيث تم تنفيذ 4 غارات، كما استهدفت 4 غارات أخرى معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للجماعة في جبال شرق صعدة، من بينها معسكر "كهلان".وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-صاروخ-انطلق-من-اليمن---عاجل-1093519989.html
https://sarabic.ae/20241010/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-1093628094.html
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أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم, الأخبار
أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم, الأخبار

تقرير: قصف مواقع "أنصار الله" في اليمن رسالة إلى إيران

05:38 GMT 17.10.2024
© AP Photo / Ng Han Guan مقاتلة الشبح "جي-20" ( J-20) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
 مقاتلة الشبح جي-20 ( J-20) التابعة لسلاح الجوي الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الهجوم الأمريكي البريطاني المشترك على جماعة "أنصار الله" في اليمن، هو "رسالة واضحة إلى إيران".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن "القصف الأمريكي البريطاني المشترك، تمثل في استهداف مستودعات الأسلحة التابعة للحوثيين تحت الأرض، حيث تم استخدام القاذفة "B-2 Spirit" القادرة على اختراق التحصينات تحت الأرض".
وأوضحت الصحيفة أن "مثل هذا الهجوم على اليمن يُعد رسالة مؤكدة بأنه بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، باستخدام هذا النوع من القاذفات الأمريكية، التي يمكنها حمل أسلحة ثقيلة".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي انطلق من اليمن
7 أكتوبر, 14:53 GMT
ويأتي هذا الأمر في وقت شنّت فيه طائرات حربية أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية مشتركة تنفذها واشنطن ولندن، رداً على هجمات شنتها الجماعة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.
وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت معسكر "الحفا" التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا في شرق صنعاء، حيث تم تنفيذ 4 غارات، كما استهدفت 4 غارات أخرى معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للجماعة في جبال شرق صعدة، من بينها معسكر "كهلان".
وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي
10 أكتوبر, 19:29 GMT
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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