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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي انطلق من اليمن
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي انطلق من اليمن
سبوتنيك عربي
دوت صافرات الإنذار في بلدات عدة وسط إسرائيل وقرب مطار بن غوريون في محيط تل أبيب، وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ "أرض - أرض" من اليمن. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T14:53+0000
2024-10-07T15:33+0000
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي توقفت، كما تم رصد دوي انفجارات في وسط إسرائيل وقرب مستوطنات بالضفة الغربية تزامنا مع دوي صفارات الإنذار.وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ الذي انطلق من اليمن باليستي ذاتي الدفع كان يتجه إلى وسط إسرائيل، مشيرا إلى أنه تمكن من اعتراضه بنجاح.وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية عمليات هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة تستهدف إسرائيل دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما تنفذ عمليات استهداف للسفن الحربية والتجارية الأمريكية والبريطانية والسفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.ويوافق اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي وصفها أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، بـ"عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث".وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، اليوم الاثنين: "شعبنا صمد صمودا أسطوريا، وفي محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده، ومسيرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتكبد العدو خسائر كبيرة، وإيران توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو".
https://sarabic.ae/20241002/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-في-عمق-إسرائيل-بثلاثة-صواريخ-مجنحة-1093344038.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي انطلق من اليمن

14:53 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 15:33 GMT 07.10.2024)
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
دوت صافرات الإنذار في بلدات عدة وسط إسرائيل وقرب مطار بن غوريون في محيط تل أبيب، وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ "أرض - أرض" من اليمن.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي توقفت، كما تم رصد دوي انفجارات في وسط إسرائيل وقرب مستوطنات بالضفة الغربية تزامنا مع دوي صفارات الإنذار.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ الذي انطلق من اليمن باليستي ذاتي الدفع كان يتجه إلى وسط إسرائيل، مشيرا إلى أنه تمكن من اعتراضه بنجاح.
وتنفذ جماعة "أنصار الله" اليمنية عمليات هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة تستهدف إسرائيل دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما تنفذ عمليات استهداف للسفن الحربية والتجارية الأمريكية والبريطانية والسفن التي لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن.
المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية في عمق إسرائيل بـ3 صواريخ مجنحة
2 أكتوبر, 06:33 GMT
ويوافق اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي وصفها أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، بـ"عملية الكوماندوز الأكثر احترافية ونجاحا في العصر الحديث".
وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، اليوم الاثنين: "شعبنا صمد صمودا أسطوريا، وفي محيط فلسطين جبهات مشتعلة تقاتل إلى جانب شعبنا وتسنده، ومسيرات اليمن والعراق تتجول في سماء فلسطين المحتلة وتكبد العدو خسائر كبيرة، وإيران توجه ضربات الوعد الصادق لترهب العدو".
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