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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة في إسرائيل
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وأم الرشراش، مؤكدة تحقيق أهدافهما. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T07:41+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية في أم الرشراش "إيلات" بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 4، بالإضافة إلى استهداف هدف عسكري في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع "يافا".وأكد يحيى سريع، وقوف جماعته إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن تبعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، مضيفةً أن الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية.فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مضيفةً أن تلك الغارات استهدفت مطار الحديدة الدولي والميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط في المدينة نفسها.يأتي ذلك بعد أيام من زيادة التوترات في المنطقة عقب إعلان "حزب الله" اللبناني، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة في إسرائيل

07:41 GMT 01.10.2024
© AP Photo / STRإسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / STR
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وأم الرشراش، مؤكدة تحقيق أهدافهما.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية في أم الرشراش "إيلات" بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 4، بالإضافة إلى استهداف هدف عسكري في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع "يافا".
وأكد يحيى سريع، وقوف جماعته إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية.
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يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن تبعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، مضيفةً أن الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية.
فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مضيفةً أن تلك الغارات استهدفت مطار الحديدة الدولي والميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط في المدينة نفسها.
يأتي ذلك بعد أيام من زيادة التوترات في المنطقة عقب إعلان "حزب الله" اللبناني، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
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