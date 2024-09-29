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عضو المكتب السياسي لأنصار الله لـ"سبوتنيك": الحرب مفتوحة مع أمريكا وإسرائيل والقادم من اليمن "مزلزل"
عضو المكتب السياسي لأنصار الله لـ"سبوتنيك": الحرب مفتوحة مع أمريكا وإسرائيل والقادم من اليمن "مزلزل"
سبوتنيك عربي
قال علي القحوم عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، إنه "في انتهاك للسيادة اليمنية عدوان إسرائيلي إجرامي جديد على الحديدة واستهداف المنشآت المدنية وهذه الجرائم... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T20:33+0000
2024-09-29T20:33+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "هذه الجرائم الإسرائيلية لن تثني اليمن الكبير عن مساندة غزة فلسطين ولبنان مهما كان ومهما يكن، وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وعلى الصهاينة الإدراك أن رد اليمن قادم وبقوة".وأكد القحوم أن "القدرات العسكرية اليمنية تتعاظم وبشكل متطور في شتى الجوانب العسكرية والأمنية، حيث ثبتت معادلة رادعة للكيان الصهيوني الزائل حتما وباتت يافا (تل أبيب) غير آمنه مع فشل نتنياهو حماية المواطنين الصهاينة حتى في الملاجئ مع شمولية الجغرافيا الفلسطينية المحتلة في مرمى عملياتنا الفاعلة والمؤثرة".وأشار القحوم إلى أن "العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي بريطاني معلن يصعد من عدوانه وإشعال النار على مستوى المنطقة ويدفع باتجاه توسيع نطاق العدوان وتوسيع دائرة الصراع مع همجية متوحشة تزداد معها النشوة أكثر وأكثر، وهنا نقول للصهاينة والأمريكان الحرب مفتوحة وعليكم تحمل المسؤولية وتحمل الضربات المزلزلة والقادم أعظم".ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا للحوثيين في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن تبعد حوالي 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، مضيفةً أن الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية.فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مضيفةً أن تلك الغارات استهدفت مطار الحديدة الدولي والميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط في المدينة نفسها.وكان عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، قد قال إن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في هذه الأيام.وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب، في بيان رسمي، إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
https://sarabic.ae/20240929/غالانت-لا-يوجد-مكان-بعيد-عنا-1093244507.html
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حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله

عضو المكتب السياسي لأنصار الله لـ"سبوتنيك": الحرب مفتوحة مع أمريكا وإسرائيل والقادم من اليمن "مزلزل"

20:33 GMT 29.09.2024
© Photoتحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
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قال علي القحوم عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، إنه "في انتهاك للسيادة اليمنية عدوان إسرائيلي إجرامي جديد على الحديدة واستهداف المنشآت المدنية وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "هذه الجرائم الإسرائيلية لن تثني اليمن الكبير عن مساندة غزة فلسطين ولبنان مهما كان ومهما يكن، وعملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وعلى الصهاينة الإدراك أن رد اليمن قادم وبقوة".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
غالانت: لا يوجد مكان بعيد عنا
17:04 GMT
وأكد القحوم أن "القدرات العسكرية اليمنية تتعاظم وبشكل متطور في شتى الجوانب العسكرية والأمنية، حيث ثبتت معادلة رادعة للكيان الصهيوني الزائل حتما وباتت يافا (تل أبيب) غير آمنه مع فشل نتنياهو حماية المواطنين الصهاينة حتى في الملاجئ مع شمولية الجغرافيا الفلسطينية المحتلة في مرمى عملياتنا الفاعلة والمؤثرة".
وأشار القحوم إلى أن "العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي بريطاني معلن يصعد من عدوانه وإشعال النار على مستوى المنطقة ويدفع باتجاه توسيع نطاق العدوان وتوسيع دائرة الصراع مع همجية متوحشة تزداد معها النشوة أكثر وأكثر، وهنا نقول للصهاينة والأمريكان الحرب مفتوحة وعليكم تحمل المسؤولية وتحمل الضربات المزلزلة والقادم أعظم".
ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا للحوثيين في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن تبعد حوالي 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، مضيفةً أن الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
نتنياهو ينشر صورة لحسن نصر الله وهكذا علق عليها
14:20 GMT
فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مضيفةً أن تلك الغارات استهدفت مطار الحديدة الدولي والميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط في المدينة نفسها.
وكان عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، قد قال إن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في هذه الأيام.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
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