https://sarabic.ae/20240929/غالانت-لا-يوجد-مكان-بعيد-عنا-1093244507.html

غالانت: لا يوجد مكان بعيد عنا

غالانت: لا يوجد مكان بعيد عنا

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه لا يوجد مكان بعيد عن بلاده، وذلك تعليقا على الهجمات الإسرائيلية على اليمن. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T17:04+0000

2024-09-29T17:04+0000

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وجاءت تعليقات يوآف تعليقا على إعلان الجيش الإسرائيلي قيامه بهجمات عسكرية مكثفة على مدينة الحديدة اليمني واستهداف مناطق مدنية في المدينة.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أفنيهم"، موضحًا أنه تابع مسار الهجمات الإسرائيلية الجوية على مناطق الحوثيين اليمنية، والتي وقعت في وقت سابق من اليوم الأحد، من غرفة التحكم بالقوات الجوية، وأن هناك رسالة واضحة حيال ذلك الأمر بالنسبة لبلاده، وتقضي بأنه "لا يوجد مكان بعيد عنا".ويأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا للحوثيين في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن تبعد حوالي 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، مضيفة أن الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية.فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مضيفةً أن تلك الغارات استهدفت مطار الحديدة الدولي والميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط في المدينة نفسها.وكان عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، قد قال إن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في هذه الأيام.وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن يعكس حالة الغليان، التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لهذه الجريمة التي ارتكبها العدو بحق أحد أهم قادة الأمة الإسلامية ومجاهديها".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب، في بيان رسمي، إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".

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