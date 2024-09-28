https://sarabic.ae/20240928/نائب-لبناني-المقاومة-لا-تخلو-من-الكفاءات-وجاهزة-لمواجهة-التحديات-مهما-كانت-كبيرة--1093221832.html
نائب لبناني: المقاومة لا تخلو من الكفاءات وجاهزة لمواجهة التحديات مهما كانت كبيرة
نائب لبناني: المقاومة لا تخلو من الكفاءات وجاهزة لمواجهة التحديات مهما كانت كبيرة
سبوتنيك عربي
صرح سامر التوم، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "لبنان القوي"، أنّ العمليات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الضربات القاسية وغير المسبوقة التي يتعرض لها لبنان،... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T18:28+0000
2024-09-28T18:28+0000
2024-09-28T18:28+0000
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وأكد التوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه العمليات تخطط لها إسرائيل منذ زمن بعيد، حيث تدرس إمكانيات الحرب المستقبلية مع حزب الله، منتظرةً ساعة الصفر للتصعيد مع لبنان".كما حذر التوم من "إمكانية حدوث فتنة في أي لحظة، نظراً لوجود قوى تسعى لاستغلال الوضع"، داعيًا إلى أن "تكون الوحدة الوطنية هي الأساس في هذه المرحلة"، ومشدداً على "ضرورة إعادة إحياء المؤسسات السياسية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة".وخلص التوم إلى أن "جميع المكونات اللبنانية يجب أن تعمل على عدم ربط رئاسة الجمهورية بأي أجندات خارجية"، معتبرًا أن "تسهيل انتخاب الرئيس يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن".وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240928/استحق-الموت-وقتله-جلب-السلام-للمنطقة-قادة-إسرائيل-يعلقون-على-اغتيال-حسن-نصر-الله-1093219022.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
نائب لبناني: المقاومة لا تخلو من الكفاءات وجاهزة لمواجهة التحديات مهما كانت كبيرة
حصري
صرح سامر التوم، النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "لبنان القوي"، أنّ العمليات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الضربات القاسية وغير المسبوقة التي يتعرض لها لبنان، تعد دليلاً على خرق أمني كبير".
وأكد التوم في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه العمليات تخطط لها إسرائيل منذ زمن بعيد، حيث تدرس إمكانيات الحرب المستقبلية مع حزب الله، منتظرةً ساعة الصفر للتصعيد مع لبنان".
وشدّد على "أهمية الوحدة الوطنية كأحد الأسس الرئيسية لمواجهة العدو الإسرائيلي"، معبراً عن "القلق من المرحلة المقبلة الضبابية"، وذكر النائب اللبناني أنّ "المقاومة لا تخلو من الكفاءات، وهي جاهزة لمواجهة التحديات مهما كانت كبيرة"، معرباً عن إيمانه بأن "المقاومة ستظل حاضرة لمحاربة إسرائيل".
كما حذر التوم من "إمكانية حدوث فتنة في أي لحظة، نظراً لوجود قوى تسعى لاستغلال الوضع"، داعيًا إلى أن "تكون الوحدة الوطنية هي الأساس في هذه المرحلة"، ومشدداً على "ضرورة إعادة إحياء المؤسسات السياسية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة".
وخلص التوم إلى أن "جميع المكونات اللبنانية يجب أن تعمل على عدم ربط رئاسة الجمهورية بأي أجندات خارجية"، معتبرًا أن "تسهيل انتخاب الرئيس يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".