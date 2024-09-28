https://sarabic.ae/20240928/أنصار-الله-تتوعد-عبر-سبوتنيك-بالثأر-للأمين-العام-لـحزب-الله-حسن-نصر-الله--1093227206.html
"أنصار الله" تتوعد عبر "سبوتنيك" بالثأر للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
"أنصار الله" تتوعد عبر "سبوتنيك" بالثأر للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
أكد عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في... 28.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-28T19:54+0000
2024-09-28T19:54+0000
2024-09-28T19:54+0000
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وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن يعكس حالة الغليان، التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لهذه الجريمة التي ارتكبها العدو بحق أحد أهم قادة الأمة الإسلامية ومجاهديها".وأكد أن "هناك شكلًا آخر من الانخراط في مواجهة إسرائيل"، مشدداً على أن "الحركة لن تتوانى عن بذل الجهود لدعم المقاومة والثأر لسيد المقاومة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240928/مسؤولة-في-تيار-المردة-اللبناني-نصر-الله-رجل-على-مستوى-أوطان-1093226576.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
"أنصار الله" تتوعد عبر "سبوتنيك" بالثأر للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
أكد عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، أن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في هذه الأيام.
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن يعكس حالة الغليان، التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لهذه الجريمة التي ارتكبها العدو بحق أحد أهم قادة الأمة الإسلامية ومجاهديها".
وأوضح الناعمي أن "المشهد في المنطقة سيتغير"، معتبراً أن "هذا المصاب قد أحدث تحولاً كبيراً في الذهنية العربية وفي محور المقاومة بشكل عام".
وأكد أن "هناك شكلًا آخر من الانخراط في مواجهة إسرائيل"، مشدداً على أن "الحركة لن تتوانى عن بذل الجهود لدعم المقاومة والثأر لسيد المقاومة".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".