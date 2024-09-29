https://sarabic.ae/20240929/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-أهدافا-للحوثيين-في-اليمن-تبعد-1800-كيلومتر-عن-حدود-بلادنا-فيديو-1093243031.html

إذاعة الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا للحوثيين في اليمن تبعد 1800 كيلومتر عن حدود بلادنا.. فيديو

إذاعة الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا للحوثيين في اليمن تبعد 1800 كيلومتر عن حدود بلادنا.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافا للحوثيين في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية. 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T15:12+0000

2024-09-29T15:12+0000

2024-09-29T15:12+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن تبعد حوالي 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.وأكدت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية.فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مضيفةً أن تلك الغارات استهدفت مطار الحديدة الدولي والميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط في المدينة نفسها.في وقت نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول عسكري أن "قصف ميناء الحديدة يأتي بعد 3 هجمات للحوثيين بصواريخ بالستية على إسرائيل".وكان عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، قد قال إن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في هذه الأيام.وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن يعكس حالة الغليان، التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لهذه الجريمة التي ارتكبها العدو بحق أحد أهم قادة الأمة الإسلامية ومجاهديها".وأوضح الناعمي أن "المشهد في المنطقة سيتغير"، معتبراً أن "هذا المصاب قد أحدث تحولاً كبيراً في الذهنية العربية وفي محور المقاومة بشكل عام"، مشيرا إلى أن "هناك شكلًا آخر من الانخراط في مواجهة إسرائيل"، مشدداً على أن "الحركة لن تتوانى عن بذل الجهود لدعم المقاومة والثأر لسيد المقاومة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب، في بيان رسمي، إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".

https://sarabic.ae/20240929/مصدر-لـسبوتنيك-غارات-إسرائيلية-تستهدف-مدينة-الحديدة-غربي-اليمن-بما-في-ذلك-الميناء-والمطارفيديو-1093242338.html

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