https://sarabic.ae/20240929/مصدر-لـسبوتنيك-غارات-إسرائيلية-تستهدف-مدينة-الحديدة-غربي-اليمن-بما-في-ذلك-الميناء-والمطارفيديو-1093242338.html
مصدر لـ"سبوتنيك": غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن بما في ذلك الميناء والمطار...فيديو
مصدر لـ"سبوتنيك": غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن بما في ذلك الميناء والمطار...فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت مقاتلات إسرائيلية، اليوم الأحد، سلسلة ضربات على مدينة الحديدة غربي اليمن، بما في ذلك مطار وميناء المدينة الواقع على البحر الأحمر. 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T14:43+0000
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وقال مصدر من السلطة المحلية في محافظة الحديدة في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن سلسلة غارات جوية لمقاتلات إسرائيلية استهدفت مدينة الحديدة وبعضها استهدفت الميناء".أكد عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس السبت، أن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في هذه الأيام.وأكد أن "هناك شكلًا آخر من الانخراط في مواجهة إسرائيل"، مشدداً على أن "الحركة لن تتوانى عن بذل الجهود لدعم المقاومة والثأر لسيد المقاومة".
https://sarabic.ae/20240928/أنصار-الله-تتوعد-عبر-سبوتنيك-بالثأر-للأمين-العام-لـحزب-الله-حسن-نصر-الله--1093227206.html
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العالم العربي, رصد عسكري, أنصار الله
العالم العربي, رصد عسكري, أنصار الله
مصدر لـ"سبوتنيك": غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة غربي اليمن بما في ذلك الميناء والمطار...فيديو
14:43 GMT 29.09.2024 (تم التحديث: 14:44 GMT 29.09.2024)
نفذت مقاتلات إسرائيلية، اليوم الأحد، سلسلة ضربات على مدينة الحديدة غربي اليمن، بما في ذلك مطار وميناء المدينة الواقع على البحر الأحمر.
وقال مصدر من السلطة المحلية في محافظة الحديدة في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن سلسلة غارات جوية لمقاتلات إسرائيلية استهدفت مدينة الحديدة وبعضها استهدفت الميناء".
أكد عبد الله الناعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس السبت، أن اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، هو حدث "جلل" شهدته المنطقة في هذه الأيام.
وأشار في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن يعكس حالة الغليان، التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة لهذه الجريمة التي ارتكبها العدو بحق أحد أهم قادة الأمة الإسلامية ومجاهديها".
وأوضح الناعمي أن "المشهد في المنطقة سيتغير"، معتبرًا أن "هذا المصاب قد أحدث تحولاً كبيراً في الذهنية العربية وفي محور المقاومة بشكل عام".
وأكد أن "هناك شكلًا آخر من الانخراط في مواجهة إسرائيل"، مشدداً على أن "الحركة لن تتوانى عن بذل الجهود لدعم المقاومة والثأر لسيد المقاومة".