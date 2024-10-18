"أنصار الله" تعلن مهاجمة سفينة جديدة في البحر العربي بالطائرات المسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
08:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
من الملعب
حظوظ المنتخبات العربية الآسيوية بالتأهل إلى كأس العالم وكلاسيكو منتظر
11:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لن يكون النصر إلا للمقاومة ومهما حاولت إسرائيل فلن تستطيع أن تفصل بين المقاومة وبين سوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تشهد حراكا دبلوماسيا وسط تحذيرات من مخاطر حرب إقليمية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241018/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-سفينة-جديدة-في-البحر-العربي-بالطائرات-المسيرة-1093932260.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة سفينة جديدة في البحر العربي بالطائرات المسيرة
"أنصار الله" تعلن مهاجمة سفينة جديدة في البحر العربي بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء الجمعة، استهداف سفينة تجارية في البحر العربي، ضمن هجماتها حيال السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا،... 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T22:12+0000
2024-10-18T22:12+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092053319_156:0:1512:763_1920x0_80_0_0_1743fab87a9bbcb3adc3ee4231a77294.png
القاهرة - سبوتنيك. ونشر المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، بيانا عسكريا، أعلن من خلاله أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة (ميغالوبلوس) في البحر العربي بعدد من الطائرات المُسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".وتابع البيان أن "استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، مضيفا أن "استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار، لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصراراً على مواصلة طريق التحرير والانتصار".وأشار بيان أنصار الله إلى أن "القوات المسلحة اليمنية وهي تدشن عامها الثاني من الإسناد في معركة (الفتح الموعود والجهاد المقدس)، مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه وكذلك استمرارها في استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات".وجدد العميد يحيى سريع التأكيد على "أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241017/أول-تعليق-من-جماعة-أنصار-الله-بعد-الضربات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-1093848914.html
https://sarabic.ae/20241010/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-1093628094.html
إسرائيل
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092053319_325:0:1342:763_1920x0_80_0_0_651b68e579f8d1e5b582bde4e1e56fe2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم

"أنصار الله" تعلن مهاجمة سفينة جديدة في البحر العربي بالطائرات المسيرة

22:12 GMT 18.10.2024
© Photoتحولت إلى كتلة من اللهب..."أنصار الله" تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Photo
تابعنا عبر
أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء الجمعة، استهداف سفينة تجارية في البحر العربي، ضمن هجماتها حيال السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. ونشر المتحدث باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، بيانا عسكريا، أعلن من خلاله أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة (ميغالوبلوس) في البحر العربي بعدد من الطائرات المُسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
أول تعليق من "أنصار الله" بعد الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن
أمس, 06:16 GMT
وتابع البيان أن "استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، مضيفا أن "استشهاد القائد الكبير يحيى السنوار، لن يزيد المقاومة وكل الأحرار في العالم إلا إصراراً على مواصلة طريق التحرير والانتصار".
وأشار بيان أنصار الله إلى أن "القوات المسلحة اليمنية وهي تدشن عامها الثاني من الإسناد في معركة (الفتح الموعود والجهاد المقدس)، مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه أو التي تتعامل معه وكذلك استمرارها في استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات".
وجدد العميد يحيى سريع التأكيد على "أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".
وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي
10 أكتوبر, 19:29 GMT
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:17 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوار12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوارأمس, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала