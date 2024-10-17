https://sarabic.ae/20241017/أنصار-الله-اليمنية-العدوان-الأمريكي-على-صنعاء-وصعدة-لن-يمر-دون-رد-1093863358.html
"أنصار الله" اليمنية: العدوان الأمريكي على صنعاء وصعدة لن يمر دون رد
"أنصار الله" اليمنية: العدوان الأمريكي على صنعاء وصعدة لن يمر دون رد
سبوتنيك عربي
أفادت جماعة "أنصار الله" اليمينة، اليوم الخميس، بأن "العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، يأتي في سياق التصعيد بحق فلسطين ولبنان واليمن". 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T11:01+0000
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وأكد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، في بيان له، أن "العدوان الأمريكي على صنعاء وصعدة لن يمر دون رد"، مشيرًا إلى أنه "لن يثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان".وأضاف البيان أن "الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين وقضيتها فهذا مبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني"، مؤكدًا أن "الغارات الأمريكية تعتبر عدواناً جباناً على اليمن، وتعدياً سافراً للسيادة اليمنية وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".وشنّت طائرات حربية أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله"، في صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية مشتركة تنفذها واشنطن ولندن، رداً على هجمات شنتها الجماعة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت معسكر "الحفا" التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا في شرق صنعاء، حيث تم تنفيذ 4 غارات، كما استهدفت 4 غارات أخرى معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للجماعة في جبال شرق صعدة، من بينها معسكر "كهلان".تأتي هذه الضربات بعد تصريحات زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الذي أعلن أن قواته أطلقت أكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة على إسرائيل، خلال العام الماضي، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعماً للفصائل الفلسطينية، بحسب قوله.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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https://sarabic.ae/20241017/تقرير-قصف-مواقع-أنصار-الله-في-اليمن-رسالة-إلى-إيران-1093848244.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله" اليمنية: العدوان الأمريكي على صنعاء وصعدة لن يمر دون رد
أفادت جماعة "أنصار الله" اليمينة، اليوم الخميس، بأن "العدوان الأمريكي على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، يأتي في سياق التصعيد بحق فلسطين ولبنان واليمن".
وأكد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، في بيان له
، أن "العدوان الأمريكي على صنعاء وصعدة لن يمر دون رد"، مشيرًا إلى أنه "لن يثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان".
وأضاف البيان أن "الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين وقضيتها فهذا مبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني"، مؤكدًا أن "الغارات الأمريكية تعتبر عدواناً جباناً على اليمن، وتعدياً سافراً للسيادة اليمنية وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".
وشنّت طائرات حربية أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية على مواقع لـ "أنصار الله"
، في صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن، وذلك ضمن عمليات عسكرية مشتركة تنفذها واشنطن ولندن، رداً على هجمات شنتها الجماعة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.
وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت معسكر "الحفا" التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا في شرق صنعاء، حيث تم تنفيذ 4 غارات، كما استهدفت 4 غارات أخرى معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للجماعة في جبال شرق صعدة، من بينها معسكر "كهلان".
من جانبه، أفاد تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ6 غارات مناطق التلفزيون، الحفا وجربان شمال وشرق وجنوب صنعاء"، وأضاف أن "9 غارات أخرى استهدفت منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة".
تأتي هذه الضربات بعد تصريحات زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الذي أعلن أن قواته أطلقت أكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة على إسرائيل، خلال العام الماضي، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعماً للفصائل الفلسطينية، بحسب قوله.
وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.