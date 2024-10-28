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"أنصار الله" تكشف عن غواصة مسيرة يمنية الصنع تحمل اسم" القارعة"... فيديو
"أنصار الله" تكشف عن غواصة مسيرة يمنية الصنع تحمل اسم" القارعة"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، عن غواصة مسيّرة محلية الصنع، تحمل اسم "القارعة"، وذلك خلال مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T11:40+0000
2024-10-28T11:48+0000
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وقالت "أنصار الله" في بيان، إن قواتها نفذت مناورات عسكرية تكتيكية على ساحل البحر الأحمر في إطار "معركة إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني".ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مشاهد من المناورة التي قال إنها "تحاكي التصدي لأربع موجات هجومية واسعة بحرا وبرا".وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة سلسلة نفذت مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي".وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.في حين تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غارات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
https://sarabic.ae/20241024/أنصار-الله-تعلن-جاهزيتها-لاستكمال-تبادل-الأسرى-مع-الحكومة-اليمنية-1094099824.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله" تكشف عن غواصة مسيرة يمنية الصنع تحمل اسم" القارعة"... فيديو

11:40 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 11:48 GMT 28.10.2024)
© Photo / x.comغواصة يمنية مسيرة تحمل اسم "القارعة"
غواصة يمنية مسيرة تحمل اسم القارعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
كشفت "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد، عن غواصة مسيّرة محلية الصنع، تحمل اسم "القارعة"، وذلك خلال مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر.
وقالت "أنصار الله" في بيان، إن قواتها نفذت مناورات عسكرية تكتيكية على ساحل البحر الأحمر في إطار "معركة إسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني".
ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مشاهد من المناورة التي قال إنها "تحاكي التصدي لأربع موجات هجومية واسعة بحرا وبرا".

وشملت المناورة مشاهد عرضت لأول مرة لغواصة مسيّرة تحمل اسم "القارعة" محلية الصنع.

وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، أن "القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة سلسلة نفذت مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي".

وأضافت الوكالة: "تأتي مناورة لِيَسُوءُوا وجُوهَكُم في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، التي تخوضها القوات المسلحة إسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني وبمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى المباركة".

أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
"أنصار الله" تعلن جاهزيتها لاستكمال تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية
24 أكتوبر, 02:17 GMT
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
في حين تشن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا غارات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/ كانون الثاني، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
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