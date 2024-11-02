https://sarabic.ae/20241102/هيئة-قناة-السويس-ترد-لأول-مرة-على-عبور-سفن-حربية-المجرى-الملاحي-1094410451.html
هيئة قناة السويس ترد لأول مرة على عبور سفن حربية المجرى الملاحي
هيئة قناة السويس ترد لأول مرة على عبور سفن حربية المجرى الملاحي
سبوتنيك عربي
كشفت هيئة قناة السويس، حقيقة ما تم تداوله عن عبور سفن حربية من جنسيات مختلفة المجرى الملاحي للقناة. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T08:06+0000
2024-11-02T08:06+0000
2024-11-02T08:06+0000
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وأكدت هيئة قناة السويس، في بيان لها، "التزامها باحترام الاتفاقيات الدولية التي تضمن الملاحة البحرية غير المقيدة لجميع السفن، سواء كانت تجارية أو عسكرية، دون تمييز على أساس الجنسية".كما أكدت أن "سياستها تتوافق مع الأحكام الراسخة لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وهي معاهدة دولية تحافظ على قناة السويس كممر مائي محايد مفتوح لسفن جميع الدول في الحرب والسلام".وعلى الرغم من أن هيئة قناة السويس تسمح للسفن الحربية بالمرور عبر القناة وفقًا للمعايير الدولية، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الممرات تخضع لإجراءات تنظيمية محددة. ويضمن هذا النهج التزام جميع السفن العابرة بالمعايير الأمنية والتشغيلية التي حددتها هيئة قناة السويس مع احترام القوانين البحرية الدولية.وتحدد هذه الاتفاقية، التي أشارت إليها هيئة قناة السويس على وجه التحديد، القناة كطريق بحري يمكن الوصول إليه عالميًا وتعمل كضمان لحيادها وأهميتها كممر تجاري دولي رئيسي.ونفى الجيش المصري، الخميس الماضي، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".وتابع: "تؤكد القوات المسلحة المصرية، على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل".وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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https://sarabic.ae/20241031/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-إحباط-تهريب-أسلحة-من-الأراضي-المصرية-1094350121.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
هيئة قناة السويس ترد لأول مرة على عبور سفن حربية المجرى الملاحي
كشفت هيئة قناة السويس، حقيقة ما تم تداوله عن عبور سفن حربية من جنسيات مختلفة المجرى الملاحي للقناة.
وأكدت هيئة قناة السويس، في بيان لها
، "التزامها باحترام الاتفاقيات الدولية التي تضمن الملاحة البحرية غير المقيدة لجميع السفن، سواء كانت تجارية أو عسكرية، دون تمييز على أساس الجنسية".
كما أكدت أن "سياستها تتوافق مع الأحكام الراسخة لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وهي معاهدة دولية تحافظ على قناة السويس كممر مائي محايد مفتوح لسفن جميع الدول في الحرب والسلام".
وعلى الرغم من أن هيئة قناة السويس تسمح للسفن الحربية بالمرور عبر القناة وفقًا للمعايير الدولية، إلا أنها أشارت إلى أن هذه الممرات تخضع لإجراءات تنظيمية محددة. ويضمن هذا النهج التزام جميع السفن العابرة بالمعايير الأمنية والتشغيلية التي حددتها هيئة قناة السويس مع احترام القوانين البحرية الدولية.
وتحدد هذه الاتفاقية، التي أشارت إليها هيئة قناة السويس على وجه التحديد، القناة كطريق بحري يمكن الوصول إليه عالميًا وتعمل كضمان لحيادها وأهميتها كممر تجاري دولي رئيسي.
ونفى الجيش المصري
، الخميس الماضي، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي
له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".
وتابع: "تؤكد القوات المسلحة المصرية، على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل".
وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".
يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".
وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".
وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة
، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.