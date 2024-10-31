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الجيش المصري يصدر بيانا بشأن مزاعم مساعدة اسرائيل في عملياتها العسكرية
الجيش المصري يصدر بيانا بشأن مزاعم مساعدة اسرائيل في عملياتها العسكرية
سبوتنيك عربي
نفى الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".وتابع: "تؤكد القوات المسلحة المصرية، على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل".وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20241031/مصر-تنفي-استقبال-مواد-عسكرية-لصالح-إسرائيل-1094366931.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجيش المصري, الأخبار

الجيش المصري يصدر بيانا بشأن مزاعم مساعدة اسرائيل في عملياتها العسكرية

19:20 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 19:26 GMT 31.10.2024)
© AP Photo / Ariel Schalitحاجز أمني بشمال سيناء
حاجز أمني بشمال سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
نفى الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".
وتابع: "تؤكد القوات المسلحة المصرية، على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل".
وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".
يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".
وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
مصر تنفي استقبال مواد عسكرية لصالح إسرائيل
18:07 GMT
وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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