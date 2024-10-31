https://sarabic.ae/20241031/الجيش-المصري-يصدر-بيانا-بشأن-مزاعم-مساعدة-اسرائيل-في-عملياتها-العسكرية-1094369593.html
الجيش المصري يصدر بيانا بشأن مزاعم مساعدة اسرائيل في عملياتها العسكرية
الجيش المصري يصدر بيانا بشأن مزاعم مساعدة اسرائيل في عملياتها العسكرية
سبوتنيك عربي
نفى الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T19:20+0000
2024-10-31T19:20+0000
2024-10-31T19:26+0000
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجيش المصري
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_0:0:2522:1420_1920x0_80_0_0_545bf0bca86c4b17d1d7638935266679.jpg
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".وتابع: "تؤكد القوات المسلحة المصرية، على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل".وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20241031/مصر-تنفي-استقبال-مواد-عسكرية-لصالح-إسرائيل-1094366931.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101481/99/1014819922_281:0:2522:1681_1920x0_80_0_0_31e76933aa590d0ae8f13e8d84329ba4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجيش المصري, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجيش المصري, الأخبار
الجيش المصري يصدر بيانا بشأن مزاعم مساعدة اسرائيل في عملياتها العسكرية
19:20 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 19:26 GMT 31.10.2024)
نفى الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى، من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان رسمي
له: "تنفى القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا".
وتابع: "تؤكد القوات المسلحة المصرية، على أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل".
وأضاف: "وإذ تهيب بالجميع تحرى الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، وتؤكد على أن القوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم".
يأتي هذا بعد أن صرح مصدر رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".
وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".
وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة
، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.