https://sarabic.ae/20241031/مصر-تنفي-استقبال-مواد-عسكرية-لصالح-إسرائيل-1094366931.html
مصر تنفي استقبال مواد عسكرية لصالح إسرائيل
مصر تنفي استقبال مواد عسكرية لصالح إسرائيل
سبوتنيك عربي
نفت مصر، اليوم الخميس، صحة أنباء متداولة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل موادا عسكرية لصالح إسرائيل. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T18:07+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله: "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241031/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-إحباط-تهريب-أسلحة-من-الأراضي-المصرية-1094350121.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تنفي استقبال مواد عسكرية لصالح إسرائيل
نفت مصر، اليوم الخميس، صحة أنباء متداولة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية سفينة تحمل موادا عسكرية لصالح إسرائيل.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى قوله: "لا صحة لما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة "كاثرين" الألمانية التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل".
وتابع المصدر: "تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني".
وكانت مواقع زعمت خلال الساعات الماضية، رسو سفينة إسرائيلية "كاثرين" في ميناء الإسكندرية، وهي محمّلة بمواد متفجرة لصالح الجيش الإسرائيلي.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة
، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.