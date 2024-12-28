https://sarabic.ae/20241228/نقلة-نوعية-مصر-تعلن-نجاح-التشغيل-التجريبي-لـازدواج-قناة-السويس-1096284041.html

"نقلة نوعية".. مصر تعلن نجاح التشغيل التجريبي لـ"ازدواج قناة السويس"

"نقلة نوعية".. مصر تعلن نجاح التشغيل التجريبي لـ"ازدواج قناة السويس"

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في منطقة البحيرات المرة الصغرى ضمن تطوير القطاع... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T14:49+0000

2024-12-28T14:49+0000

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وشهد التشغيل عبور سفينتين عبر المجرى الجديد، بعد انتهاء أعمال التكريك بين الكيلو 122 والكيلو 132 ترقيم القناة، بالتزامن مع عبور أربع سفن أخرى من القناة الأصلية، وفقا لبيان رسمي.وأوضح ربيع أن التجهيزات شملت وضع الشمندورات والتجهيزات الملاحية اللازمة، وتعيين قاطرتين للتأمين الملاحي، بالإضافة إلى تدريب مرشدي القناة وإجراء مناورة تجريبية.وأكد أن "المشروع يمثل نقلة نوعية، إذ يضيف 10 كيلومترات جديدة لمنطقة الازدواج، ما يرفع طول القناة المزدوجة إلى 82 كيلومترا، ويزيد الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6-8 سفن يومياً، مع تحسين الأمان الملاحي".ووجه رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، بالتنسيق مع القوات البحرية لإصدار الخرائط الملاحية الجديدة، تمهيداً للتشغيل الفعلي للمجرى الجديد. وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية ذكر في بيان رسمي، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "اطلع على الإيرادات التي حققتها قناة السويس في عام 2024، والتي شهدت انخفاضا تجاوز 60٪ مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024".

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