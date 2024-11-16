https://sarabic.ae/20241116/أرقام-وحقائق-عن-قناة-السويس-في-الذكرى-الـ155-لإنشائها-1094854340.html
أرقام وحقائق عن قناة السويس في الذكرى الـ155 لإنشائها
أرقام وحقائق عن قناة السويس في الذكرى الـ155 لإنشائها
سبوتنيك عربي
يحتفي المصريون في هذا الشهر، بذكرى افتتاح قناة السويس، الذي جرى في أجواء احتفال أسطورية بحضور الخديوي إسماعيل والملوك والأمراء وسفراء العالم، في 17 نوفمبر عام... 16.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-16T06:19+0000
2024-11-16T06:19+0000
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انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
انفوجرافيك, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
أرقام وحقائق عن قناة السويس في الذكرى الـ155 لإنشائها
يحتفي المصريون في هذا الشهر، بذكرى افتتاح قناة السويس، الذي جرى في أجواء احتفال أسطورية بحضور الخديوي إسماعيل والملوك والأمراء وسفراء العالم، في 17 نوفمبر عام 1869 بمدينة بورسعيد.