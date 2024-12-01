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https://sarabic.ae/20241201/طال-انتظاره-المصريون-يستعدون-إلى-حدث-هو-الأول-من-نوعه-خلال-أيام-1095367188.html
طال انتظاره... المصريون يستعدون إلى حدث هو الأول من نوعه خلال أيام
طال انتظاره... المصريون يستعدون إلى حدث هو الأول من نوعه خلال أيام
سبوتنيك عربي
يستقبل المصريون والمقيمون على أرضها بداية من الشهر الجاري، خدمة طال انتظارها تتعلق باتصالات الهاتف الخلوي، والتي تغير تماما من مفهوم شريحة الهاتف الذكي... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T10:41+0000
2024-12-01T10:41+0000
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ويستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة (eSIM)، بعدما أكد مصدر مسؤول أن الخدمة جاهزة بعد إجراء اختبارات مكثفة، وأن شركات الاتصالات الأربع في البلاد قامت بتجهيز فروعها لتوفير الشرائح الإلكترونية فور إطلاقها، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وكان الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد شمروخ، أعلن أن خدمات الشريحة الإلكترونية eSIM ستنطلق في مصر خلال الربع الأول من عام 2025.كما أشار إلى أن تقنية مكالمات "واي فاي" سترافق إطلاق هذه الخدمة، مما يوفر تجربة اتصال أفضل خاصة في الأماكن الضعيفة التغطية.وأكد شمروخ أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بمصر، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أحدث التقنيات بسهولة.موعد طرح شريحة "eSIM" في مصر وسعرهامن المقرر أن تتوافر شريحة الاتصال الإلكترونية "eSIM" رسميا بدءا من اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قبل نهاية هذا العام في كل فروع شركات الاتصالات الأربع، من المتوقع أن تتوافر شريحة الاتصال المدمجة بسعر 270 جنيها، وسيزداد السعر إلى 50 جنيها في حالة التحويل إلى شريحة أخرى لتصبح بـ320 جنيه.ما هي تقنية "eSIM"؟تقنية eSIM هي شريحة اتصال مدمجة داخل اللوحة الأم للهواتف الذكية، تعمل مثل الشريحة التقليدية ولكن دون الحاجة إلى إدخال أو استبدال شريحة فعلية (يتم تفعيلها من خلال مسح رمز QR.). يمكنها استيعاب أرقام متعددة وتوفر حماية إضافية للجهاز والشريحة.مزايا "eSIM":• توفير مساحة داخل الجهاز.• إمكانية إضافة رقم إضافي دون الحاجة لشريحة تقليدية.• تحسين أداء البطارية واستهلاك الطاقة.• مثالية للأجهزة ذات الفتحة الشريحة الواحدة.خطوات تفعيل شريحة "eSIM"يجب في البداية التأكد مما إذا كان الهاتف الخلوي يتطابق مع شريحة "eSIM" من خلال تفحص "الإعدادات"، ومن أجل الحصول على رمز "QR"، يجب التوجه إلى إحدى فروع شركات الاتصالات الأربع في مصر، لتفعيل الخدمة، كما يجب أن يتصل المستخدم بشبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" لتحميل ملفات الخط وتعريفات الشبكة، ويلي تلك الخطوة التواصل مع خدمة العملاء لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة.
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

طال انتظاره... المصريون يستعدون إلى حدث هو الأول من نوعه خلال أيام

10:41 GMT 01.12.2024
© Photo / Unsplash/ Valtoالقاهرة، مصر
القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
القاهرة، مصر
© Photo / Unsplash/ Valto
تابعنا عبر
يستقبل المصريون والمقيمون على أرضها بداية من الشهر الجاري، خدمة طال انتظارها تتعلق باتصالات الهاتف الخلوي، والتي تغير تماما من مفهوم شريحة الهاتف الذكي التقليدية.
ويستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة (eSIM)، بعدما أكد مصدر مسؤول أن الخدمة جاهزة بعد إجراء اختبارات مكثفة، وأن شركات الاتصالات الأربع في البلاد قامت بتجهيز فروعها لتوفير الشرائح الإلكترونية فور إطلاقها، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
وكان الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد شمروخ، أعلن أن خدمات الشريحة الإلكترونية eSIM ستنطلق في مصر خلال الربع الأول من عام 2025.
كما أشار إلى أن تقنية مكالمات "واي فاي" سترافق إطلاق هذه الخدمة، مما يوفر تجربة اتصال أفضل خاصة في الأماكن الضعيفة التغطية.
وأكد شمروخ أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بمصر، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى أحدث التقنيات بسهولة.

موعد طرح شريحة "eSIM" في مصر وسعرها

من المقرر أن تتوافر شريحة الاتصال الإلكترونية "eSIM" رسميا بدءا من اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قبل نهاية هذا العام في كل فروع شركات الاتصالات الأربع، من المتوقع أن تتوافر شريحة الاتصال المدمجة بسعر 270 جنيها، وسيزداد السعر إلى 50 جنيها في حالة التحويل إلى شريحة أخرى لتصبح بـ320 جنيه.

ما هي تقنية "eSIM"؟

تقنية eSIM هي شريحة اتصال مدمجة داخل اللوحة الأم للهواتف الذكية، تعمل مثل الشريحة التقليدية ولكن دون الحاجة إلى إدخال أو استبدال شريحة فعلية (يتم تفعيلها من خلال مسح رمز QR.). يمكنها استيعاب أرقام متعددة وتوفر حماية إضافية للجهاز والشريحة.
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9 نوفمبر, 10:02 GMT

مزايا "eSIM":

• توفير مساحة داخل الجهاز.
• إمكانية إضافة رقم إضافي دون الحاجة لشريحة تقليدية.
• تحسين أداء البطارية واستهلاك الطاقة.
• مثالية للأجهزة ذات الفتحة الشريحة الواحدة.

خطوات تفعيل شريحة "eSIM"

يجب في البداية التأكد مما إذا كان الهاتف الخلوي يتطابق مع شريحة "eSIM" من خلال تفحص "الإعدادات"، ومن أجل الحصول على رمز "QR"، يجب التوجه إلى إحدى فروع شركات الاتصالات الأربع في مصر، لتفعيل الخدمة، كما يجب أن يتصل المستخدم بشبكة الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" لتحميل ملفات الخط وتعريفات الشبكة، ويلي تلك الخطوة التواصل مع خدمة العملاء لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة.
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