دولة عربية تبحث إيقاف الهواتف الواردة من الخارج... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل توقع صفقة مقاتلات F-15 ضمن مساعدات إدارة بايدن، بوتين: النظام العالمي الجديد يتشكل والسنوات العشرين المقبلة قد تكون أصعب
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241109/دولة-عربية-تبحث-إيقاف-الهواتف-الواردة-من-الخارج-فيديو-1094624862.html
دولة عربية تبحث إيقاف الهواتف الواردة من الخارج... فيديو
دولة عربية تبحث إيقاف الهواتف الواردة من الخارج... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل شائعات حول إصدار الجهات الرسمية المعنية في مصر، قرارا بوقف تشغيل الهواتف النقالة التي يأتي بها أصحابها من الخارج. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T10:02+0000
2024-11-09T10:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0a/1048330083_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5d8658c8e8b2e6ce9b81046fbe922210.jpg
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" على "أم بي سي مصر"، إن "الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه".وأشار رمضان إلى أن "تلك المسألة سببت حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر". وقال متسائلا: "كيف يمكن تدفيع جمارك أو ضريبة على أي مصري آت من الخارج ومصطحباً معه هاتفا محمولا لاستعماله أو ربما هدية لأحد".ولفت إلى أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ، مؤكدا رفض الشعبة فرض رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج، مشددا على أن الشعبة تدعم تنظيم السوق، لكن شرط وجود آلية واضحة وفترة سماح مناسبة لتطبيق أي قرارات جديدة، لا سيما أن هناك انخفاضا في المبيعات في سوق الهواتف الذكية.يشار إلى أن سوق المبيعات في مصر كانت تراجعت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس حجم التحديات التي طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20241106/هاريس-تتعرض-لموقف-محرج-بالتظاهر-بالاتصال-مع-ناخب-كاميرا-هاتفها-كذبتها-فيديو-1094529212.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/0a/1048330083_85:0:1222:853_1920x0_80_0_0_a34d8a5a9a708a1acd1fe4f03de43e32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي

دولة عربية تبحث إيقاف الهواتف الواردة من الخارج... فيديو

10:02 GMT 09.11.2024
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
تداول بعض الناشطين على مواقع التواصل شائعات حول إصدار الجهات الرسمية المعنية في مصر، قرارا بوقف تشغيل الهواتف النقالة التي يأتي بها أصحابها من الخارج.
وقال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" على "أم بي سي مصر"، إن "الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لاستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه".
وأشار رمضان إلى أن "تلك المسألة سببت حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر". وقال متسائلا: "كيف يمكن تدفيع جمارك أو ضريبة على أي مصري آت من الخارج ومصطحباً معه هاتفا محمولا لاستعماله أو ربما هدية لأحد".
ولفت إلى أن هناك سيطرة بشكل كبير على المنافذ، مؤكدا رفض الشعبة فرض رسوم على الأجهزة الواردة من الخارج، مشددا على أن الشعبة تدعم تنظيم السوق، لكن شرط وجود آلية واضحة وفترة سماح مناسبة لتطبيق أي قرارات جديدة، لا سيما أن هناك انخفاضا في المبيعات في سوق الهواتف الذكية.
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمرشحة الرئاسية الأمريكية، كامالا هاريس، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
هاريس تتعرض لموقف محرج بالتظاهر بالاتصال مع ناخب.. كاميرا هاتفها كذبتها... فيديو
6 نوفمبر, 06:21 GMT
يشار إلى أن سوق المبيعات في مصر كانت تراجعت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار، ما يعكس حجم التحديات التي طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:02 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала