https://sarabic.ae/20250308/دولة-عربية-تطلق-مشروع-حاويات-ضخم-على-البحر-الأحمر-بقيمة-800-مليون-دولار-1098490872.html

دولة عربية تطلق مشروع حاويات ضخم على البحر الأحمر بقيمة 800 مليون دولار

دولة عربية تطلق مشروع حاويات ضخم على البحر الأحمر بقيمة 800 مليون دولار

سبوتنيك عربي

دشنّت "موانئ دبي العالمية" و"الهيئة العامة للموانئ" محطة حاويات ضخمة على البحر الأحمر، بقيمة 3 مليارات ريال سعودي في جدة بالمملكة العربية السعودية. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T09:22+0000

2025-03-08T09:22+0000

2025-03-08T09:22+0000

العالم العربي

اقتصاد

أخبار الإمارات العربية المتحدة

السعودية

أخبار السعودية اليوم

جدة

أخبار جدة

موانئ

ميناء

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097395944_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_5e43b265e95a33c851f688eb5c7ffef6.jpg

كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" والهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن محطة الحاويات الجنوبية الجديدة والمتطورة في ميناء جدة، ما يمثل علامة فارقة في برنامج التوسعة والتطوير الذي تنفذه موانئ دبي العالمية باستثمار قدره 3 مليارات ريال سعودي "800 مليون دولار أمريكي" لتحديث المحطة، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تجاري عالمي رائد.وحوّل هذا المشروع الذي استغرق ثلاث سنوات محطة الحاويات الجنوبية إلى واحدة من محطات الحاويات الأكثر تقدماً واستدامة في المنطقة، مع زيادة القدرة الاستيعابية بأكثر من الضعف من 1.8 مليون حاوية قياسية إلى 4 ملايين حاوية نمطية.ويتضمن تطوير المحطة دمج أنظمة الأتمتة والرقمنة المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية، إذ ستعمل الأنظمة الذكية على تقليل زمن معاملات البوابات بشكل كبير، من دقيقتين إلى 10 ثوانٍ فقط، وذلك بدعم من تتبع البضائع المعتمد على إنترنت الأشياء والجرد الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسجيل دقيق للبضائع.وتم إدخال رافعات آلية تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوسيع أسطول الرافعات الجسرية الرصيفية، من 14 إلى 17 بحلول نهاية عام 2025، لتصل إلى 22 مع توسع المحطة إلى 5 ملايين حاوية نمطية.ويمتد رصيف المحطة على طول إجمالي يبلغ 2,150 مترًا، بما في ذلك رصيف للمياه العميقة بعمق 18 مترًا، ما يتيح استيعاب ما يصل إلى خمس سفن حاويات ضخمة في وقت واحد.وخلصت موانئ دبي العالمية في بيان لها إلى أن جدة، منذ عام 1999، أصبحت أول محطة خارجية لمجموعة "دي بي ورلد" خارج دولة الإمارات، وهي تؤدي دورا محوريا في دعم التجارة الإقليمية، ويأتي التوسع الأخير، الذي يتم بموجب اتفاقية بناء وتشغيل ونقل لمدة 30 عامًا، يؤكد على مكانة جدة كبوابة تجارية استراتيجية، ويدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز الربط التجاري والتنويع الاقتصادي.دولة عربية تعزز حضورها في أفريقيا عبر تطوير ميناء لوجستي رئيسيدولة عربية تنقل رافعات "عملاقة" لاستخدامها في محطة جديدة في مصر

https://sarabic.ae/20250130/سندات-زرقاء-موانئ-دبي-تشهد-حدثا-هو-الأول-من-نوعه-في-الشرق-الأوسط-1097310264.html

https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تعلن-عن-إنجاز-لأول-مرة-من-أحد-أهم-موانئها-1097358958.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, جدة, أخبار جدة, موانئ, ميناء