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4 دول عربية ضمن قائمة الدول المالكة لأكبر الأساطيل البحرية التجارية في العالم
4 دول عربية ضمن قائمة الدول المالكة لأكبر الأساطيل البحرية التجارية في العالم
سبوتنيك عربي
نجحت 4 دول عربية في أن تصبح ضمن قائمة الـ35 دولة، التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية التجارية في العالم، من حيث الأوزان والحمولات. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، أنه وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2024، ضمت القائمة 4 دول هي الإمارات، السعودية، عُمان وقطر.بينما أشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن "10 موانئ خليجية للحاويات تم تصنيفها ضمن قائمة الـ70 ميناء الأكثر كفاءة عالميا لعام 2024، من بين 405 موانئ حول العالم".وأوضح أن "الأسطول التجاري الخليجي يمثل 54.2% من إجمالي الأسطول العربي التجاري لعام 2023".وفيما يخص الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، تجاوزت دول مجلس التعاون الخليجي، المتوسط العربي في هذا المؤشر، حيث سجلت نسبة 100.5%، في عام 2023.وأضاف المركز أن "البنية التحتية للموانئ والمحطات البحرية الخليجية تشهد تطورا مستمرا، مما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة".كما أكد أن الملاحة البحرية والمواني الخليجية تلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في عمليات النقل البحري والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20250113/دولة-عربية-تواجه-شح-المياه-بأكبر-مشروع-لتحلية-مياه-البحر-1096737763.html
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السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان, قطر, مجلس التعاون الخليجي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سلطنة عمان, قطر, مجلس التعاون الخليجي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

4 دول عربية ضمن قائمة الدول المالكة لأكبر الأساطيل البحرية التجارية في العالم

11:28 GMT 18.01.2025
© Photo / unsplash/Andy Liسفن شحن عملاقة بجانب ميناء
سفن شحن عملاقة بجانب ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Photo / unsplash/Andy Li
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نجحت 4 دول عربية في أن تصبح ضمن قائمة الـ35 دولة، التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية التجارية في العالم، من حيث الأوزان والحمولات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم السبت، أنه وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2024، ضمت القائمة 4 دول هي الإمارات، السعودية، عُمان وقطر.
بينما أشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن "10 موانئ خليجية للحاويات تم تصنيفها ضمن قائمة الـ70 ميناء الأكثر كفاءة عالميا لعام 2024، من بين 405 موانئ حول العالم".
وأوضح أن "الأسطول التجاري الخليجي يمثل 54.2% من إجمالي الأسطول العربي التجاري لعام 2023".
مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
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وفيما يخص الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، تجاوزت دول مجلس التعاون الخليجي، المتوسط العربي في هذا المؤشر، حيث سجلت نسبة 100.5%، في عام 2023.
وأظهرت الإحصائيات أن هناك ميناءين خليجيين في قائمة المواني ذات الإنتاج الكبير (أكثر من 4 ملايين حاوية)، بالإضافة إلى 8 موانٍ في قائمة الإنتاج المتوسط.
وأضاف المركز أن "البنية التحتية للموانئ والمحطات البحرية الخليجية تشهد تطورا مستمرا، مما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة".
كما أكد أن الملاحة البحرية والمواني الخليجية تلعب دورًا حيويًا واستراتيجيًا في عمليات النقل البحري والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
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