https://sarabic.ae/20250131/دولة-عربية-تعلن-عن-إنجاز-لأول-مرة-من-أحد-أهم-موانئها-1097358958.html

دولة عربية تعلن عن إنجاز لأول مرة من أحد أهم موانئها

دولة عربية تعلن عن إنجاز لأول مرة من أحد أهم موانئها

سبوتنيك عربي

أعلنت دولة عربية، اليوم الجمعة، عن تحقيقها إنجازا جديدا في قطاع الصادرات الزراعية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T17:30+0000

2025-01-31T17:30+0000

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وقالت شركة الموانئ العراقية، إن ميناء أم قصر الجنوبي، وهو أحد أهم المواني العراقية، شهد تصدير أول شحنة من الزيوت النباتية.وبلغت كمية الشحنة 40 ألف طن من زيت فول الصويا عالي الجودة، متجهة إلى أسواق باكستان والهند، وتم تحميلها من الرصيف رقم 2 بالميناء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشارت شركة الموانئ العراقية، إلى أن هذا التطور يعزز مكانة العراق في سوق الزيوت النباتية العالمية، ويدعم تنويع الصادرات وزيادة الإيرادات، كما أنه يأتي ذلك ضمن جهود تحويل جزء من الميناء إلى منطقة صناعية، تشمل مصنعا لإنتاج الزيوت والأعلاف بالشراكة مع شركات التشغيل المشترك.وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز سيفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الزراعية العراقية، ويشجع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

https://sarabic.ae/20250130/من-بينها-النقل-البري-مصر-والعراق-يوقعان-12-مذكرة-تفاهم-في-مجالات-مختلفة-1097309119.html

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