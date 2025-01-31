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دولة عربية تعلن عن إنجاز لأول مرة من أحد أهم موانئها
دولة عربية تعلن عن إنجاز لأول مرة من أحد أهم موانئها
سبوتنيك عربي
أعلنت دولة عربية، اليوم الجمعة، عن تحقيقها إنجازا جديدا في قطاع الصادرات الزراعية. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T17:30+0000
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وقالت شركة الموانئ العراقية، إن ميناء أم قصر الجنوبي، وهو أحد أهم المواني العراقية، شهد تصدير أول شحنة من الزيوت النباتية.وبلغت كمية الشحنة 40 ألف طن من زيت فول الصويا عالي الجودة، متجهة إلى أسواق باكستان والهند، وتم تحميلها من الرصيف رقم 2 بالميناء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشارت شركة الموانئ العراقية، إلى أن هذا التطور يعزز مكانة العراق في سوق الزيوت النباتية العالمية، ويدعم تنويع الصادرات وزيادة الإيرادات، كما أنه يأتي ذلك ضمن جهود تحويل جزء من الميناء إلى منطقة صناعية، تشمل مصنعا لإنتاج الزيوت والأعلاف بالشراكة مع شركات التشغيل المشترك.وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز سيفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الزراعية العراقية، ويشجع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.
https://sarabic.ae/20250130/من-بينها-النقل-البري-مصر-والعراق-يوقعان-12-مذكرة-تفاهم-في-مجالات-مختلفة-1097309119.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

دولة عربية تعلن عن إنجاز لأول مرة من أحد أهم موانئها

17:30 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورميناء
ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
ميناء
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أعلنت دولة عربية، اليوم الجمعة، عن تحقيقها إنجازا جديدا في قطاع الصادرات الزراعية.
وقالت شركة الموانئ العراقية، إن ميناء أم قصر الجنوبي، وهو أحد أهم المواني العراقية، شهد تصدير أول شحنة من الزيوت النباتية.
وبلغت كمية الشحنة 40 ألف طن من زيت فول الصويا عالي الجودة، متجهة إلى أسواق باكستان والهند، وتم تحميلها من الرصيف رقم 2 بالميناء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
"من بينها النقل البري".. مصر والعراق يوقعان 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
أمس, 11:27 GMT
وأشارت شركة الموانئ العراقية، إلى أن هذا التطور يعزز مكانة العراق في سوق الزيوت النباتية العالمية، ويدعم تنويع الصادرات وزيادة الإيرادات، كما أنه يأتي ذلك ضمن جهود تحويل جزء من الميناء إلى منطقة صناعية، تشمل مصنعا لإنتاج الزيوت والأعلاف بالشراكة مع شركات التشغيل المشترك.
وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز سيفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات الزراعية العراقية، ويشجع الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.
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