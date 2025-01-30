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"من بينها النقل البري".. مصر والعراق يوقعان 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
"من بينها النقل البري".. مصر والعراق يوقعان 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
سبوتنيك عربي
عقدت اللجنة العليا العراقية - المصرية، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الثالثة لها في العاصمة بغداد، إذ ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T11:27+0000
2025-01-30T11:27+0000
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وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع الثنائي المشترك، شهد تقديم إيجاز من وزير التجارة العراقي أثير داوود الغريري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن مجمل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وانتهى اجتماع اللجنة العليا العراقية - المصرية، مع توقيع 12 مذكرة تفاهم ثنائية بين البلدين، أهمها للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل في كل من الدولتين.وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبروتوكول تعاون مقترح بين البلدين في مجال التنمية المحلية، ومذكرة تفاهم بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، وأخرى في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة العراقية، والمجلس الأعلى للآثار المصرية.ولم تقف مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، عند هذا الحد، بل تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية، وواحدة "للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وأخرى في "مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع".بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
https://sarabic.ae/20230613/مصر-والعراق-يوقعان-11-مذكرة-تفاهم-1078056601.html
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العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

"من بينها النقل البري".. مصر والعراق يوقعان 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة

11:27 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Peter Dejong
تابعنا عبر
عقدت اللجنة العليا العراقية - المصرية، اليوم الخميس، اجتماع الدورة الثالثة لها في العاصمة بغداد، إذ ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، وفدي البلدين في الاجتماع.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع الثنائي المشترك، شهد تقديم إيجاز من وزير التجارة العراقي أثير داوود الغريري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن مجمل أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وانتهى اجتماع اللجنة العليا العراقية - المصرية، مع توقيع 12 مذكرة تفاهم ثنائية بين البلدين، أهمها للنقل البري للأشخاص والبضائع بين وزارتي النقل في كل من الدولتين.
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
مصر والعراق يوقعان 11 مذكرة تفاهم
13 يونيو 2023, 11:54 GMT
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وبروتوكول تعاون مقترح بين البلدين في مجال التنمية المحلية، ومذكرة تفاهم بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، وأخرى في مجال الآثار والمتاحف بين الهيئة العامة للآثار والتراث بوزارة الثقافة العراقية، والمجلس الأعلى للآثار المصرية.
وحول مجال "التقييس والسيطرة النوعية"، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين، و مذكرة أخرى في مجال "التعاون في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية (الرقابة المالية)"، فضلا عن البرنامج التنفيذي بين وزارتي الثقافة في كل من العراق ومصر (2025- 2027).
ولم تقف مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، عند هذا الحد، بل تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق العراقية ودار الكتب المصرية، وواحدة "للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وأخرى في "مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع".
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم وتعاون بين اتحاد الغرف التجارية العراقية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:03 GMT
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