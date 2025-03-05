https://sarabic.ae/20250305/دولة-عربية-تنقل-رافعات-عملاقة-لاستخدامها-في-محطة-جديدة-في-مصر-1098404709.html

دولة عربية تنقل رافعات "عملاقة" لاستخدامها في محطة جديدة في مصر

دولة عربية تنقل رافعات "عملاقة" لاستخدامها في محطة جديدة في مصر

سبوتنيك عربي

أبدت مجموعة موانئ أبوظبي، استعدادها لتسلم 3 رافعات باناماكس جديدة متطورة من شركة "شنغهاي شينهوا"، في إطار مشروع تطوير محطة جديدة متعددة الأغراض في سفاجا بمصر،... 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T11:26+0000

2025-03-05T11:26+0000

2025-03-05T11:48+0000

اقتصاد

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وتقوم المجموعة بتزويد "نواتوم للموانئ – محطة سفاجا" بـ3 رافعات رصيف، إضافة إلى 6 رافعات جسرية مطاطية هجينة، بكلفة تصل إلى 193 مليون درهم.ويمثل التسليم الوشيك للرافعات بدء التجهيزات النهائية لتشغيل "نواتوم للموانئ – محطة سفاجا"، لاسيما بعد الإعلان في ديسمبر 2024 عن تعيين شركة حسن علام للإنشاءات، لتطوير البنية التحتية للمحطة متعددة الأغراض المطلة على ساحل البحر الأحمر، والتي ستكون أول محطة دولية في منطقة صعيد مصر.علاوة على ذلك، تقترب المجموعة من استكمال أعمال تشييد البنية الفوقية والمعدات والمباني والخدمات العامة لإنشاء مرافق متقدمة وبنية تحتية متطورة للمحطة التي ستقوم بمناولة بضائع متنوعة بما في ذلك البضائع السائبة الجافة والبضائع السائلة والحاويات والبضائع المدحرجة.طاقة استيعابية هائلةتصل مساحة "نواتوم للموانئ - محطة سفاجا" إلى نحو 810 آلاف متر مربع، وستضم جدار رصيف بطول 1000 متر وساحة لمناولة الحاويات بطاقة استيعابية تصل إلى 450 ألف حاوية نمطية، وطاقة استيعابية تصل إلى 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، ومرافق لمناولة البضائع المدحرجة بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة، إضافة إلى مناطق مشتركة. كما ستضم المحطة متعددة الأغراض مرافق إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، وسيتم تنفيذ أعمال بنية تحتية تشمل إنشاء طرق ومرافق للخدمات العامة وأنظمة للأمن والسلامة.دعم التنميةوقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: "نتطلع إلى أن تسهم "نواتوم للموانئ – محطة سفاجا" في دعم التنمية الاقتصادية بمصر، من خلال تطويرنا لأحدث المحطات وأكثرها كفاءة في منطقة البحر الأحمر، ما يعزز شبكة الربط في المنطقة، ويخفض الكلف على التجار والشركات. كما أننا ملتزمون بتنفيذ اتفاقيتنا مع شركائنا في وزارة النقل المصرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للارتقاء بخدمات هذه المنشأة عالمية المستوى. وتمثل "نواتوم للموانئ - محطة سفاجا"، مرحلة مهمة في خططنا الاستراتيجية لتطوير الموانئ والخدمات البحرية في مصر، حيث نضطلع بدور بارز من خلال امتيازات محطات السفن السياحية والمحطات متعددة الأغراض ومحطات سفن الدحرجة، إلى تسريع وتيرة النمو في البلاد"، حسبما ذكرته صحيفة "الخليج".وتعد اتفاقية امتياز سفاجا جزءاً من توسع أشمل للمجموعة في منطقة البحر الأحمر في مصر، حيث أبرمت المجموعة اتفاقيات امتيازات لتشغيل 3 محطات للسفن السياحية في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، كما أبرمت اتفاقيات مبدئية مع السلطات المصرية لتشغيل محطة للسفن السياحية ومحطة لسفن الدحرجة في العين السخنة، بالقرب من مصب قناة السويس على البحر الأحمر. ومن خلال ما تمتلكه "ترانسمار" و"تي سي آي" و"سفينة بي في" من خطوط للشحن البحري، فقد أصبحت المجموعة مزوداً رئيسياً لخدمات الربط للمتعاملين على الصعيدين المحلي والعالمي. أكبر مصنع هيدروجين أخضر في العالم.. استثمار ضخم في سيناءتحالف "أوبك+" يقرر تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل

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