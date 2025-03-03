تحالف "أوبك+" يقرر تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:43 GMT
16 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
14:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
15:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
15:35 GMT
24 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل لن تشارك في جولة جديدة من مباحثات وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250303/تحالف-أوبك-يقرر-تطبيق-زيادة-في-إنتاج-النفط-اعتبارا-من-أول-أبريل-1098365325.html
تحالف "أوبك+" يقرر تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل
تحالف "أوبك+" يقرر تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل
سبوتنيك عربي
قررت دول تحالف "أوبك+"، اليوم الاثنين، تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل/ نيسان المقبل تقدر بـ 2.2 مليون برميل يوميًا، مع البقاء في حالة تأهب... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T22:28+0000
2025-03-03T22:28+0000
أوبك
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101402/45/1014024574_0:201:3756:2314_1920x0_80_0_0_80d1dda5e8e2d135a14c1d4a51d0edb8.jpg
الجزائر -سبوتنيك. وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن "دول تحالف أوبك بلس والتي أعلنت سابقا عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل/ نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، اجتمعت اليوم افتراضيا، لمراجعة أوضاع السوق العالمية والنظرة المستقبلية".وأشارت في نفس السياق إلى، أنه يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها تبعا لأوضاع السوق، كما ستسمح هذه المرونة للتحالف بالاستمرار في دعم استقرار سوق النفط.كما أكدت دول تحالف "أوبك+" مجددا التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية لإنتاج النفط، ونيتها للتعويض الكامل عن أي كميات زائدة الإنتاج منذ يناير/ كانون الثاني 2024، وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك، مع ضمان إتمام جميع التعويضات بحلول حزيران/يونيو 2026.كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها "أوبك+" لتحقيق توازن مستدام في السوق، بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.ويحدد تحالف "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية.وفي عام 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج حوالي 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.وفي عام 2025، من المخطط أن ترتفع حصص جميع المشاركين بمقدار 300 ألف برميل يوميا على حساب الإمارات العربية المتحدة، التي ستزيد إنتاجها تدريجياً اعتباراً من أبريل/ نيسان على مدى 18 شهراً.يشار إلى أن عدداً من دول "أوبك+" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026.ومن المقرر حاليًا رفع القيود التي تم فرضها في وقت لاحق والتي تقدر بنحو 2.2 مليون أخرى، تدريجيًا اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2025، في حين تم تأجيل بدء الخروج من هذه القيود، اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا والعراق وكازاخستان لديها خطط للتعويض عن الإنتاج الزائد، حيث تجاوزت حدود إنتاجها.
https://sarabic.ae/20250226/24-مليار-دولار-انخفاض-صادرات-نفط-دولة-عربية-في-2024-1098202866.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101402/45/1014024574_202:0:3554:2514_1920x0_80_0_0_99baa924efa35a7a777c221dc5f53211.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
أوبك, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, اقتصاد

تحالف "أوبك+" يقرر تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل

22:28 GMT 03.03.2025
© flickr.com / alex.ch منظمة البلدان المصدرة للنفط
منظمة البلدان المصدرة للنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© flickr.com / alex.ch
تابعنا عبر
قررت دول تحالف "أوبك+"، اليوم الاثنين، تطبيق زيادة في إنتاج النفط اعتبارا من أول أبريل/ نيسان المقبل تقدر بـ 2.2 مليون برميل يوميًا، مع البقاء في حالة تأهب للتكيف مع الظروف المتغيرة للسوق.
الجزائر -سبوتنيك. وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن "دول تحالف أوبك بلس والتي أعلنت سابقا عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل/ نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، اجتمعت اليوم افتراضيا، لمراجعة أوضاع السوق العالمية والنظرة المستقبلية".
وأضافت أنه "مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والنظرة المستقبلية الإيجابية للسوق، أكدت هذه الدول مجددًا قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بالمضي قدمًا في عودة تدريجية ومرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، ابتداءً من 1 أبريل/ نيسان 2025، مع البقاء في حالة تأهب للتكيف مع الظروف المتغيرة".
وأشارت في نفس السياق إلى، أنه يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها تبعا لأوضاع السوق، كما ستسمح هذه المرونة للتحالف بالاستمرار في دعم استقرار سوق النفط.
كما أكدت دول تحالف "أوبك+" مجددا التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية لإنتاج النفط، ونيتها للتعويض الكامل عن أي كميات زائدة الإنتاج منذ يناير/ كانون الثاني 2024، وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك، مع ضمان إتمام جميع التعويضات بحلول حزيران/يونيو 2026.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في "أوبك+" بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها "أوبك+" لتحقيق توازن مستدام في السوق، بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.
ويحدد تحالف "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية.
وفي عام 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج حوالي 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
مجتمع
24 مليار دولار انخفاض صادرات نفط دولة عربية في 2024
26 فبراير, 14:59 GMT
وفي عام 2025، من المخطط أن ترتفع حصص جميع المشاركين بمقدار 300 ألف برميل يوميا على حساب الإمارات العربية المتحدة، التي ستزيد إنتاجها تدريجياً اعتباراً من أبريل/ نيسان على مدى 18 شهراً.
يشار إلى أن عدداً من دول "أوبك+" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026.
ومن المقرر حاليًا رفع القيود التي تم فرضها في وقت لاحق والتي تقدر بنحو 2.2 مليون أخرى، تدريجيًا اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2025، في حين تم تأجيل بدء الخروج من هذه القيود، اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا والعراق وكازاخستان لديها خطط للتعويض عن الإنتاج الزائد، حيث تجاوزت حدود إنتاجها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала